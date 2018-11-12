banner999
Burak Yılmaz süresiz kadro dışı
Burak Yılmaz süresiz kadro dışı
Putin: Çok kutuplu dünya düzenine katkı sağlar
Putin: Çok kutuplu dünya düzenine katkı sağlar
Afganistan'da FETÖ okuluna baskın
Afganistan'da FETÖ okuluna baskın
Müzik derslerinde yeni dönem başladı
Müzik derslerinde yeni dönem başladı

Atiker Konyaspor'da Çalımbay dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Atiker Konyaspor'da Çalımbay dönemi sona erdi

Atiker Konyaspor Kulübü internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yaptığı toplantı sonrasında karar alındığı belirtildi. 

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yapmış olduğu toplantı sonrasında görülen lüzum üzerine kendisi ile devam etmeme kararı almıştır. Sayın hocamız Süper Lig'in en önemli, tecrübeli teknik adamlarından biridir ve kulübümüze önemli katkıları olmuştur. Bu bağlamda sayın teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Öte yandan, yönetim kurulunun konuyla ilgili bu akşam durum değerlendirmesi yapmak üzere tekrar bir araya geleceği, en kısa sürede takımın başına geçebilecek isimlerle ilgili yol haritasının da belirleneceği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #atiker konyaspor #rıza çalımbay
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.