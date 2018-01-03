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Atiker Konyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları başladı

Yeşil-beyazlı takım, Antalya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Atiker Konyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları başladı

Süper Lig’de ilk yarıyı 15 puan ile 16. sırada tamamlayan Atiker Konyaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başladı.  

Yeşil-beyazlı takım, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yağmur altında gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, koşu ve pas çalışmalarıyla sona erdi.  

İdmana, izinli olan Serkan Kırıntılı, Petar Filipovic, Nejc Skubic, Fofana, Mehdi Bourabia, Deni Milosevic ve Jens Jonsson katılmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #futbol #atiker konyaspor
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