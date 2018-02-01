Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Süper Lig'deki Osmanlıspor maçının ilk 11'ine göre 8 değişiklik yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor maçının kadrosuna göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında ilk 11'de 8 değişikliğe gitti.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, kalede Muslera'nın yerine Eray İşcan'a görev verdi. Fatih Terim, Osmanlıspor maçının ilk 11'inde oynattığı Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Tolga Ciğerci, Feghouli ve Rodrigues'in yerine Linnes, Koray Günter, Serdar Aziz, Hakan Balta, Belhanda, Donk ve Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü.

Galatasaray takımında sakatlığı bulunan Fernando Reges ise kadroda yer almadı.



Atiker Konyaspor cephesi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise ligin 19. haftasında oynadıkları Gençlerbirliği maçının kadrosuna göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

Yeşil-beyazlılarda Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Serkan Kırıntılı, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Milosevic, Vedat Bora ve sakatlanan Yatabare, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer almadı. Atiker Konyaspor'da bu oyuncuların yerine Carlgren, Eren Albayrak, Selim Ay, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic ve Musa Araz ilk 11'de görev aldı.

Öte yandan Atiker Konyaspor'da yeni transferlerden kaleci Emrullah Şalk ve Jahovic yedek kulübesinde bulunurken, Eto'o ve Volkan Şen kadroya dahil edilmedi.

Ev sahibi takımın taraftarları, Galatasaray maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran yeşil-beyazlılar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Galatasaray taraftarı da tribündeki yerlerini alarak, takımlarını Konya deplasmanında destekledi.