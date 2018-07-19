Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Sırbistan'ın Partizan takımında forma giyen Marko Jevtovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Sırbistan'ın Partizan takımında forma giyen Marko Jevtovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulübün İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, ön libero pozisyonunda oynayan oyuncu ile anlaşmaya varıldığını söyledi.



Marko Jevtovic'in genç yaşına rağmen takımıyla Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında forma giydiğini belirten Aksoy, "Ön liberoda fizik avantajını iyi kullanabilen, mücadeleci, pes etmeyen aynı zamanda topu oyuna iyi sokabilen ve son 2,5 sezonda 150’ye yakın maçta forma giyen, devamlılığı olan bir futbolcu. Bugün burada 2+1 yıllık bir sözleşme imzaladık. Kendisinin bu dönem içinde kulübümüze büyük katkıları olacağına inanıyoruz." diye konuştu.



Jevtovic ise büyük bir takımdan başka büyük bir takıma geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kariyerimi burada daha da geliştirmek istiyorum. ve antrenmanlara katılıp maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum. Buraya gelmemin en önemli nedenlerinden biri de Konyaspor hedefleri olan büyük bir takım. Son iki senedir Avrupa’da yer almıştı ve bu sene de Avrupa’da yer alma gibi büyük bir hedefi var. Eminim ki Konyaspor bu sezon ligin zirvelerinde bir yerde olacak ve Avrupa’ya gitmeyi başaracak."