banner982
İstanbul'da IŞİD operasyonu
İstanbul'da IŞİD operasyonu
Minik Alperen'in ölümüne ilişkin davada karar
Minik Alperen'in ölümüne ilişkin davada karar
Fenerbahçe'den yeni slogan
Fenerbahçe'den yeni slogan
CHP kurultaya gidecek mi?
CHP kurultaya gidecek mi?

Atiker Konyaspor Marko Jevtovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Sırbistan'ın Partizan takımında forma giyen Marko Jevtovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Atiker Konyaspor Marko Jevtovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Sırbistan'ın Partizan takımında forma giyen Marko Jevtovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, ön libero pozisyonunda oynayan oyuncu ile anlaşmaya varıldığını söyledi.

Marko Jevtovic'in genç yaşına rağmen takımıyla Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında forma giydiğini belirten Aksoy, "Ön liberoda fizik avantajını iyi kullanabilen, mücadeleci, pes etmeyen aynı zamanda topu oyuna iyi sokabilen ve son 2,5 sezonda 150’ye yakın maçta forma giyen, devamlılığı olan bir futbolcu. Bugün burada 2+1 yıllık bir sözleşme imzaladık. Kendisinin bu dönem içinde kulübümüze büyük katkıları olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Jevtovic ise büyük bir takımdan başka büyük bir takıma geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Kariyerimi burada daha da geliştirmek istiyorum. ve antrenmanlara katılıp maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum. Buraya gelmemin en önemli nedenlerinden biri de Konyaspor hedefleri olan büyük bir takım. Son iki senedir Avrupa’da yer almıştı ve bu sene de Avrupa’da yer alma gibi büyük bir hedefi var. Eminim ki Konyaspor bu sezon ligin zirvelerinde bir yerde olacak ve Avrupa’ya gitmeyi başaracak."


Kaynak: AA
Etiketler; #atiker konyaspor #süper lig
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.