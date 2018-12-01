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Atiker Konyaspor sahasında galip geldi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Atiker Konyaspor sahasında galip geldi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. 

1. dakikada Jahovic'in ceza sahası içine indirdiği topla buluşan Milosevic'in sert vuruşunda top, defanstan kornere çıktı.

5. dakikada Taraore'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, top direkten döndü.

16. dakikada Nsakala'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı zorlukla kornere çeldi.

31. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında altıpas üzerinde topla buluşan Jahovic, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada ceza sahası içerisinde Sackey'in müdahalesinde Jevtovic yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Daha sonra VAR'a giden hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 

52. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic, topu filelere gönderdi: 1-0

67. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Orta sahada defanstan kaptığı topla hareketlenen Jonsson, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0 

69. dakikada Junior Fernandes'in ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topa sahip oldu. 

90+2. dakikada Fofana'nın sol kanattan ceza sahası içerisine ortasında, Yatabare'nin bekletmeden vuruşunda top direği sıyırarak auta gitti. 

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #atiker konyaspor #Aytemiz Alanyaspor
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