Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın bir penaltıya indirgenmesinin doğru olmadığını söyledi.

Aykut Kocaman, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen haftaki Galatasaray maçında oyunculardan beklediğinin üzerinde bir performans gördüğünü belirtti.



Galatasaray maçına sadece skor açısından bakmadığının altını çizen Kocaman, şu ifadeleri kullandı:



"Galatasaray, sahasında oynadığı son 23 maçın 20'sini kazanmış, özellikle iç saha konusunda son iki sezondur uzmanlaşmış, taraftar ve takım birlikteliğini çok iyi götüren bir takım. Biz de bu son derece atak ve cüretkar oynayan bir takımın karşısına 2-3 günlük bir çalışmayla çıktık. Oyunun doğruları dediğimiz şeyleri düşünerek kazanmak için mücadele ettik. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki; oyuncularımdan geri dönüş konusunda son derece memnunum. Çok iyi bir geri dönüş aldım."

Kocaman, oyuncularının Galatasaray karşısında sezon ortalamasının üzerinden bir performans gösterdiğini vurgulayarak, "Galatasaray maçının yarattığı ciddi bir fiziksel tahribat var. İnşallah bu hafta yapacağımız antrenmanlarla, Aytemiz Alanyaspor maçına kadar toparlanırız." diye konuştu.



Galatasaray maçını tekrar izlediklerini ve özellikle topa hakimiyet konusunda takımının son derece iyi gözüktüğünü ifade eden Kocaman, "Galatasaray maçı bir penaltıya indirgendi. Çok doğru ve iyi oynadık, galibiyete yakın olan taraf bizdik. Özellikle maçın ikinci yarısı çok iyi oynadık. Fakat başaramadık. Genel görüntü ilerleyen dönem için daha umut var olmamızı sağladı. Şunu söylemem lazım ki, Konyaspor, en son bıraktığımdan bir adım daha önde olabilecek bir takım görüntüsü veriyor. Umarım bunu daha iyi yerlere taşırız." değerlendirmesinde bulundu.