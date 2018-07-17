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Atiker Konyasporlu Bourabia, Sassuolo'ya transfer oldu

Konyaspor Kulübünün açıklamasında "Oyuncumuzun Sassuolo'ya transferi 2 milyon 250 bin avro karşılığında gerçekleşmiştir." denildi.

Atiker Konyasporlu Bourabia, Sassuolo'ya transfer oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'un Faslı futbolcusu Mehdi Bourabia, İtalya ekibi Sassuolo'ya transfer oldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sassuolo'nun 2 milyon 250 bin avro karşılığında Mehdi Bourabia'yı transfer ettiği belirtildi.

Bourabia'nın, Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamak istediğini kulüp yönetim kuruluna ilettiği ifade edilen açıklamada, "Yapılan görüşmeler neticesinde, oyuncumuz ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayız. Oyuncumuzun Sassuolo'ya transferi 2 milyon 250 bin avro karşılığında gerçekleşmiştir. Mehdi Bourabia'ya Atiker Konyaspor'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #atiker konyaspor
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