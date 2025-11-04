Atl. Madrid-U.S Gilloise maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başlarken, bu grup adeta düğümlenmiş durumda. Her iki takımın da 3 maç sonunda 1 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. 3 puanda kalan iki ekibin de gruptan çıkma iddiasını sürdürebilmesi için bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. Kaybeden taraf, Avrupa macerasına büyük ölçüde veda edecek.

Karşılaşma bugün saat 23.00'de tabii spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ!

Atl. Madrid (5-3-2): J. Oblak; M. Llorente, J. Gimenez, R. Le Normand, D. Hancko, G. Simeone; A. Baena, Koke, T. Almada; J. Alvarez, A. Sørloth.

U.S Gilloise (3-4-2-1): K. Scherpen; K. Mac Allister, C. Burgess, F. Leysen; A. Khalaili, M. Rasmussen, A. Zorgane, O. Niang; K. Van de Perre, A. El Hadj; P. Akinpelu.