🔴 Atlético Madrid – Club Brugge CANLI İZLE! Atlético Madrid – Club Brugge maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Atlético Madrid ile Club Brugge bu akşam karşı karşıya geliyor. İlk maçın 3-3 bitmesinin ardından gözler kritik rövanşa çevrildi. İşte CANLI İZLE bilgileri, yayın kanalı ve maç saati.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan rövanş karşılaşmasıyla devam ediyor. İspanya’da oynanacak mücadelede iki takım da son 16 turu için sahaya çıkacak.

MAÇ SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Madrid’deki Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 20.45’te başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

🔴 ATLÉTICO MADRID – CLUB BRUGGE CANLI İZLE

Karşılaşma Türkiye’de Tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak. Yayını izlemek için Tabii platformuna üyelik gerekiyor. Mücadele internet tabanlı yayın sistemi üzerinden; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV cihazlarından takip edilebilecek.

Platforma üye olan kullanıcılar canlı yayın ekranına giriş yaparak maçı izleyebilecek.

HANGİ KANALDA?

Atlético Madrid – Club Brugge rövanş maçı Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Platform ücretli üyelik sistemiyle hizmet veriyor.

Yurt dışında ise karşılaşma şu kanallardan yayınlanacak:

ABD: Paramount+
Belçika: VTM 2
Avusturya: Sky Sport Austria 5
Brezilya: TNT
Rusya: Okko Sport
İran: beIN SPORTS 3

İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İki ekip arasındaki ilk karşılaşma 18 Şubat’ta Belçika’da oynandı ve 3-3 sona erdi. Atlético Madrid ilk yarıyı 2-0 önde kapattı ancak ikinci yarıda skor üstünlüğünü koruyamadı. Club Brugge, 89. dakikada Christos Tzolis’in golüyle eşitliği sağladı.

