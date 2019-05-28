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Atletico Madrid'de transfer

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Porto'dan Felipe'yi 20 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti.

Atletico Madrid'de transfer

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Atletico Madrid, Porto'nun 30 yaşındaki defans oyuncusu Felipe Monteiro'yu kadrosuna kattı.

Porto'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun 20 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olduğu açıklandı.

Üç sezon forma giydiği Porto ile birer kez Portekiz Ligi ve Süper Kupası şampiyonluğu bulunan Felipe, çıktığı 142 maçta 11 gol attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #atletico madrid
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