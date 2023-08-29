Atletico Madrid deplasmanda 7 gol atarak gövde gösterisi yaptı

Karşılaşmada gol perdesini 2. dakikada Griezmann açarken Atletico'nun diğer gollerini 16'da Depay, 36'da Molina, 73 ve 84'de Morata, 79'da Angel Correa ile 86'da Llorenta kaydetti.

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, maçın 76. dakikasında oyuna dahil olarak 17 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Madrid ekibi, 7-0'lık skorla tarihinin en farklı deplasman galibiyetini almış oldu.

Atletico Madrid bu sonuçla 7 puana yükselerek zirvede yer alan Real Madrid'i takibini sürdürdü. Rayo Vallecano ise 6 puanda kaldı.

Simeone'nin öğrencileri bir sonraki hafta Sevilla'yı ağırlarken Rayo Vallecano ise Betis'e konuk olacak.