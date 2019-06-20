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Atletico Madrid'e Real Madrid'den transfer

Atletico Madrid Kulübü, sportif açıdan en büyük rakibi olan Real Madrid'den Marcos Llorente'yi transfer etmek için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Atletico Madrid'e Real Madrid'den transfer

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, sportif açıdan en büyük rakibi olan Real Madrid'den Marcos Llorente'yi transfer etmek için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Marcos Llorente'nin transferi için Real Madrid ile anlaşmaya varıldığı, futbolcunun sağlık kontrolünden sonra kendisiyle 5 sezonluk sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Son iki sezonda Real Madrid formasıyla toplam 36 maça çıkan 24 yaşındaki Llorente, 2 gol attı.

Öte yandan İspanyol basını, Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın gözden çıkardığı futbolcular arasında Llorente'yi de gösterirken, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin ise bu futbolcuyu istediğine vurgu yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #atletico madrid #real madrid
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