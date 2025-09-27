Atletico Madrid – Real Madrid maç özeti: Derbide 7 gol, Arda Güler’in golü yetmedi

La Liga’nın 7. haftasında Madrid derbisinde Atletico Madrid, sahasında Real Madrid’i konuk etti. Metropolitano Stadı’ndaki mücadelede kazanan taraf Atletico oldu. Ev sahibi ekip sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Atletico Madrid’in gollerini 14. dakikada Robin Le Normand, 45+3. dakikada Alexander Sörloth, 51. dakikada penaltıdan ve 63. dakikada Julian Alvarez ile 90+4. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

Real Madrid’in golleri ise 25. dakikada Kylian Mbappe ve 36. dakikada milli futbolcu Arda Güler’den geldi.

Bu sonuçla Real Madrid, bu sezon ligde ilk kez mağlubiyet yaşadı ve 18 puanda kaldı. Atletico Madrid ise 3. galibiyetini alarak puanını 12’ye yükseltti.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, 1 gol ve 1 asistle mücadele etti. Milli oyuncu, bu sezonki gol sayısını 3’e çıkardıktan sonra 59. dakikada yerini Franco Mastantuono’ya bıraktı.