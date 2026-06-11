Atletico Madrid'den Osimhen için çılgın rakam! Dursun Özbek'in yanıtı olay oldu

Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü süper golcüsü Victor Osimhen için İspanyol devi Atletico Madrid resmen devreye girdi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Atletico Madrid'den Osimhen için çılgın rakam! Dursun Özbek'in yanıtı olay oldu
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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen’in adı Avrupa devleriyle anılıyor. Onlardan birisi de dünyaca ünlü teknik direktör Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid oldu. İspanyol ekibinin, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için resmi adımları attığı iddia edildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN TEKLİFE RET

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen için İspanyol devi Atletico Madrid'den gelen rekor teklifi geri çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, gelen çılgın teklife rağmen yıldız oyuncusunu elden çıkarmama kararı aldı.

120 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Transfer teklifinin mali detayları ise adeta dudak uçuklattı. İspanyol ekibi, Nijeryalı forvet için tam 120 milyon Euro bonservis önerdi. Dursun Özbek yönetimi ise bu rekor teklif için teşekkür edip “Satmıyoruz” cevabını verdi.

Kaynak: Türkiye gazetesi

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