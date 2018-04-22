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Atletizm: Ankara Yarı Maratonu

Yarı maratonda erkeklerde Safa Het, kadınlarda ise Sebahat Akpınar ilk sırayı elde etti.

Atletizm: Ankara Yarı Maratonu

Atletizmde Ankara Yarı Maratonu ve 10 kilometre yarışması, Eymir Gölü'nde koşuldu. 

Ankara Dekatlon Spor Kulübünün düzenlediği yarı maratonda, erkeklerde Safa Het, 1.24.57.10'luk derecesiyle ilk sırayı elde ederken, kadınlarda Sebahat Akpınar, 1.28.22.55 ile birinci oldu. 

Erkekler yarı maratonda Aykut Taşdemir ikinci, Alper Afacan ise üçüncü sırayı aldı. Kadınlar yarı maratonda ise Duygu Turgut Boyan kürsünün ikinci, Yeliz Ay Yıldız ise üçüncü basamağına çıktı.

10 kilometre yarışlarında erkeklerde Getaye Gelaw birinci, Ercan Arslan ikinci, Yusuf Önal üçüncü olurken, kadınlarda ise Semra Karaslan, Cansu Çağan ve Esra Şanal ilk 3 sırayı oluşturdu. 

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara, para ödüllerinin yanı sıra kupa ve madalya verilirken, parkuru tamamlayan her sporcu katılımcı madalyası aldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #atletizm #ankara yarı maratonu #erkekler #safa het #kadınlar #sebahat akpınar #sıra
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