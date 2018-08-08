Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Jak Ali Harvey, erkekler 100 metre finalinde bronz madalya kazandı.
Almanya’nın başkenti Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda düzenlenen şampiyonanın ilk gün akşam seansında, erkekler 100 metre finali koşuldu.
Milli sporcu Jak Ali Harvey, finalde 10.01’lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Ay-yıldızlı atlet, 2016’da Amsterdam’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda da gümüş madalyanın sahibi olmuştu. Büyük Britanyalı atlet Zharnel Hughes, 9.95’lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olurken, vatandaşı Reece Prescod 9.96’lık süresiyle gümüş madalya elde etti.
ulusal.com.tr
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya geldi. Milli sporcu Jak Ali Harvey, 100 metreyi 10. 01 saniyede tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Jak Ali Harvey, erkekler 100 metre finalinde bronz madalya kazandı.