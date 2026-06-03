Attığı gol aylarca konuşulmuştu! Arda Güler, La Liga'da sezonun golü ödülünü kazandı

Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler, İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü ödülünün sahibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de büyük bir onura layık görülen futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle sezonu tamamladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Attığı gol aylarca konuşulmuştu! Arda Güler, La Liga'da sezonun golü ödülünü kazandı - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "Yılın Çıkış Yapan Futbolcusu" ödülünü kazanan milli oyuncuya bir ödül de İspanya'dan geldi.

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Attığı gol aylarca konuşulmuştu! Arda Güler, La Liga'da sezonun golü ödülünü kazandı - Resim: 2

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, evinde Elche'yi konuk etti.

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Attığı gol aylarca konuşulmuştu! Arda Güler, La Liga'da sezonun golü ödülünü kazandı - Resim: 3

Başkent ekibinin sahadan 4-1 galip ayrıldığı maçın 90. dakikasında fileleri havalandıran Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, sezonun en iyi golü seçildi.

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Attığı gol aylarca konuşulmuştu! Arda Güler, La Liga'da sezonun golü ödülünü kazandı - Resim: 4

Yirmi bir yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Madrid formasıyla ligde toplam 33 maça çıktı.

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Attığı gol aylarca konuşulmuştu! Arda Güler, La Liga'da sezonun golü ödülünü kazandı - Resim: 5

Söz konusu lig müsabakalarında 4 gol ve 9 asistlik bir performans sergileyen Güler, Şampiyonlar Ligi'ni ise 2 gol ve 4 asistle tamamladı.

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