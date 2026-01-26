Attila Szalai'nin Süper Lig'e dönüşü kısa sürdü: Ayrılık resmileşti!

Fenerbahçe'den rekor bedelle Avrupa'ya transfer olduktan sonra Süper Lig'e geri dönen Macar stoperin İstanbul serüveni, sezon tamamlanmadan sona erdi.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen 28 yaşındaki Macar savunma oyuncusu Attila Szalai ile yollar ayrıldı.

Kulüp yönetimi, oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmen bildirdi.

Normal şartlarda haziran ayında sona erecek olan kontrat, alınan kararla vaktinden önce bitirildi.

15 MAÇTA SAHAYA ÇIKTI

Halen Macaristan Milli Takımı'nın güncel kadrosunda yer alan Szalai, Kasımpaşa formasıyla geçirdiği süre zarfında toplam 15 resmi maçta görev yaptı.

Deneyimli stoper, bu süreçte takımın savunma hattında görev alsa da sezonu tamamlamadan takıma veda etti.

BONSERVİSİ ALMAN EKİBİNDE

Kasımpaşa ile ilişiği kesilen Attila Szalai'nin bonservisi Almanya Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'da bulunuyor.

Oyuncunun Alman kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Başarılı savunmacı, daha önce Fenerbahçe forması giymiş ve sarı-lacivertli kulüpten 12,3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olarak kulübüne önemli bir maddi kaynak sağlamıştı.

