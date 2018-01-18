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Aubameyang'ın cezası devam ediyor

Son dönemde disiplinsiz tavırlarıyla gündeme gelen Borussia Dortmundlu Aubameyang, yarınki Hertha Berlin maçının kadrosunda yer almıyor

Aubameyang'ın cezası devam ediyor

 Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang, yarın Hertha Berlin ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Borussia Dortmund’un sportif direktörü Michael Zorc, yaptığı açıklamada, disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı kalan Aubameyang'ın cezasının sürdüğünü ve Hertha Berlin maçının kadrosuna dahil edilmediğini söyledi.

Pierre-Emerick Aubameyang'ın antrenmanlarına Dortmund’da devam edeceğini belirten Zorc, "Futbolcumuzun kafasında başka sorunlar olduğunu ve Berlin’deki maça odaklanmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Arsenal'e transfer olacağı iddia edilen Aubameyang, disiplinsiz davranışlarından dolayı geçen hafta Wolfsburg’a karşı oynanan maçta da kadro dışı kalmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, aynı gerekçeyle 2017 Kasım ayında Stuttgart maçında da kadroda yer almamıştı.

Borussia Dortmund, ligin 19. haftasının açılış maçında yarın deplasmanda Hertha Berlin ile karşılaşacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Pierre-Emerick Aubameyang #bundesliga #borussia dortmund
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