Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, Arda Turan'ın çok iyi çalıştığını ve yeniden mutlu olacağı yerin futbol sahası olduğunu söyledi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan'ın moral durumu hakkında şu sözleri kullandı:

"Duygusal bir insan ve yaşadığı problemler olabilir. Ancak bunları sahaya yansıtmadı. Biz de sahanın dışında yaşanan bir şeyi kulübün içine çekmedik. 105'e 68’lik sahada oyuncunun ve bizim mutlu olacağımız bu alana odaklanmaya çalıştık. Arda zaten iyi çalışıyordu ve şimdi de daha iyi çalışarak devam ediyor. Evin oğlu burada ve çalışmaya devam ediyor. Hepsi bizim evladımız. Mutluluğu yakalayacağı yer futbol sahası. Enerjisini boşaltacağı yer burası. Bize ve kendine katkı sağlayacağı yer burası. O da bunun için gayret gösteriyor."



Avcı, Spor Toto Süper Lig'de 10. haftada deplasmanda oynayacakları Atiker Konyaspor mücadelesinde Arda Turan'ın sahada olup olmayacağı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Henüz Arda ile ilgili planlama yapmadık. Sezon başında bizimle olamadı ve hazırlık maçı oynamadı. Çok iyi giderken sakatlık yaşadı. Adım adım sakatlanmadan uzun şekilde kendisinden nasıl faydalanacağımızın planlamasını yapıyoruz. Bu hafta oyun Arda'ya göre akmadı. Onun için böyle bir tercih kullanmadık. Hem bizim hem de Türk futbolu için değerli bir oyuncu. Biz onu sahada tekrar iyi performansıyla görmek istiyoruz. İnşallah da göreceğiz."



"Daha zor bir müsabaka bizi bekliyor"



Abdullah Avcı, Kayserispor galibiyetiyle takımın moralinin yeniden yükseldiğinin altını çizerek Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, "Daha zor bir müsabaka bizi bekliyor. Konyaspor ligin değerli takımı ve değerli bir hocaları var. Oyuncu kalitesi var, sert, fizik kalitesi yerinde, birebirlerin daha fazla olabileceği bir oyun bizi bekliyor. Buna hazırlanmaya çalışıyoruz. Hem zihinsel hem de daha doğru odaklanarak, planlı ve organize şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Hafta sonundaki ciddi karşılaşmaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Deneyimli teknik adam, ligdeki rakiplerinin haftayı kayıplarla kapatmasını ise "Sonuçlar bazen bizimle bazen de rakiplerle ilgili oluyor. 3 senedir şampiyonluğun içindeyiz ve sonuna kadar kovalıyoruz. Bu sene zaman kaybetmeden erken yol alarak hareket etmek istiyoruz ama ligde her maç ve her rakip zor. Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray puan kaybedebiliyor. Biz de kaybedebiliyoruz. Ligde bunlar yaşanacaktır. Her takımın amacı ve hedefi var." sözleriyle değerlendirdi.



"Şampiyonluk yolundaki rakiplerinizin Avrupa kupalarında mücadele etmesi size bir avantaj sağlıyor mu?" sorusuna Avcı, "Geçen sene Avrupa kupalarında hem Şampiyonlar Ligi ön elemesi ve sonrasında Avrupa Ligi’nde toplam 10 maça çıktık. Kolay bir süreç değil. Bunu yaşayan takımlar son derece tecrübeli takımlar. Tabii ki sakatlanmalar ve yorgunluklar olabiliyor. Bu süreci doğru planlama yaparak geçirmek tabii ki bir takım avantajlar sağlıyor. Avrupa kupaları, ülke adına, takım adına ve gelişim adına çok önemli." yanıtını verdi.



"Emre bu hafta olmayacak"



Abdullah Avcı, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun sakatlığının devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Emre bu hafta olmayacak. Adım adım takip ediyoruz. Önümüzdeki hafta başı konuşsak daha sağlıklı olur, durumu çok net değil. Bizde sistem aynı, oyuncular aynı. Sistem bazen rakibe göre oyunun içinde değişebiliyor. Orta sahada oyuncu sayımız fazla. Emre bizim için çok değerli bir oyuncu. Bu sene bir takım sakatlıklar yaşıyor. Emre olduğu zaman kalite biraz daha artıyor. Acele etmeden sağlıklı dönmesi en büyük temennimiz."