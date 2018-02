Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, "Fenerbahçe'yi yenersek 8 puan fark az bir puan değil, psikolojik de bir üstünlük sağlayabilir ama ben kopuş olacağına inanmıyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 11 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları maçı kazanarak liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, "Rakiple ilgili çalışmaya başladık. İyi bir rakip, Türkiye Ligi'nin domino taşlarından bir tanesi, yarışın içinde olan bir takım. Kendi sahamızda kazanmak için oynayacağız. Umarım bunun karşılığını alırız. Yarış üst sıralarda aynı şekilde devam edecek gibi duruyor." dedi.

Takımının iyi bir durumda olduğunu aktaran Abdullah Avcı, "İkinci yarı başladığından beri liderliğimiz devam ediyor. İkisi deplasmanda biri içeride üç maç oynadık. Geçen hafta, oyunun ilk yarısında iyi, ikinci yarısında dengeli ama atak sonuçlandırmayan, son dakikaya kadar pozisyon vermeyen bir takım görüntüsü çizdik. Geçen haftanın analizini yaptık, bu haftaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avcı, "Fenerbahçe karşısında kazandığınız takdirde, bir rakibinizi saf dışı bırakmış olur musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İki puan öndeyiz. Geçen hafta 1 puan alıp, haftayı karlı kapattık. Şampiyonluğa oynuyoruz, bunu açıkladık. Şöyle bir haftada en yakın rakibinden 1 puan daha öne geçmek tabii ki bir avantaj. Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da averajda şu an üstünlüğümüz var. Fenerbahçe'yi yenersek 8 puan fark az bir puan değil, psikolojik de bir üstünlük sağlayabilir ama ben kopuş olacağına inanmıyorum, ligin bundan sonra 13 haftası var. Her maç zor, her maçı kazanmak kolay değil. Yarış devam edecek. Fenerbahçe'yi yenmek psikolojik olarak bir üstünlük sağlar. Kazanmak için oynayacağız. Bu oyunda kazanacağım diye savunma prensiplerini bir kenara bırakamazsınız. Oyunun her iki yönünü oynamak vardır. Ligin tepesindeki bir takım kazanmak istemez mi?"



"Arda ilk 11'de olabilir"

Abdullah Avcı, sakat ve cezalı oyuncuları nedeniyle Arda Turan'ın ilk 11'de yer alıp almayacağı yönündeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Arda, geldiği günden bugüne kadar çok mesafe katetti. Verilerini takip ediyoruz, antrenmanda iyi, grup enerjisi çok iyi. Onun kararını cuma günü vereceğiz. Arda ilk 11'de olabilir."



"Emre olmadan da kazanıyoruz"

Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu'nun gördüğü kırmızı kart ve bunun takımı nasıl etkileyeceği hakkında ise şu yorumda bulundu:

"Verilen kararlar, konuşulanlar, algılarla ilgilenmiyorum. Emre, kırmızı kartı gördüğü an ben önümüzdeki haftanın planını yapmaya başladım. Biz Emre ile 34 maç oynamıyoruz. Bize çok katkı sağlıyor ama Emre olmadan da oynamayı biliyoruz, Emre olmadan da kazanıyoruz. Emre olsa tabi daha farklı bir oyun planı oluyor. Çok değerli oyuncularımız var. Buradaki Galatasaray maçında da Emre yoktu, İrfan Can vardı."