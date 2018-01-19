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Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası

Alisa Agafonova-Alper Uçar ikilisi, serbest programda yarışmaya hak kazandı

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası

 Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda buz dansı kategorisinde yarışan Alisa Agafonova-Alper Uçar çifti, serbest programda yarışmaya hak kazandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da süren şampiyonanın üçüncü gününde, buz dansı kategorisi kısa programda piste çıkan Alisa Agafonova-Alper Uçar ikilisi, elde ettiği 59,30 puanla 12'nci olarak serbest programa kaldı.

Milli sporcular Agafonova-Uçar, serbest programda yarın yarışacak.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #buz dansı kategorisi #Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası #Alisa Agafonova-Alper Uçar çifti #12nci
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