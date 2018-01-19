Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda buz dansı kategorisinde yarışan Alisa Agafonova-Alper Uçar çifti, serbest programda yarışmaya hak kazandı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da süren şampiyonanın üçüncü gününde, buz dansı kategorisi kısa programda piste çıkan Alisa Agafonova-Alper Uçar ikilisi, elde ettiği 59,30 puanla 12'nci olarak serbest programa kaldı.
Milli sporcular Agafonova-Uçar, serbest programda yarın yarışacak.
Alisa Agafonova-Alper Uçar ikilisi, serbest programda yarışmaya hak kazandı
Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda buz dansı kategorisinde yarışan Alisa Agafonova-Alper Uçar çifti, serbest programda yarışmaya hak kazandı.