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Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası

Milli sporcu Burak Demirboğa, serbest programda 23'üncü oldu

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda tek erkekler kategorisinde serbest programda yarışan Burak Demirboğa, 23'üncü sırada yer aldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da süren şampiyonada tek erkekler kategorisi serbest programda piste çıkan milli sporcu Burak Demirboğa, elde ettiği 167,22 puanla 23'üncü oldu.

Şampiyonada yarın, buz dansı kategorisi serbest programda Alisa Agafonova-Alper Uçar çifti mücadele edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #tek erkekler #serbest program #Burak Demirboğa #Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası
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