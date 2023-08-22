Avrupa basını böyle gördü: Dzeko-Icardi kapışması

Fenerbahçe'nin ünlü yıldızı Edin Dzeko, Samsunspor ağlarını da salladı, Süper Lig'de ilk iki hafta sonunda gol sayısını 3'e yükseltti. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ise Trabzonspor maçında süper performansını iki golle taçlandırdı. Boşnak futbolcunun performansı Avrupa basınında ses getirdi.

Bosna Hersek'in Reprezentacija internet sitesinde 'Edin Dzeko Fenerbahçe'nin kahramanı' başlığıyla yayınlanan haberde "Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Dzeko'dan yeni gol. Cengiz Ünder harika bir orta yaptı ve Edin Dzeko kendine has bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu, dördüncü maçında iki asistinin yanı sıra dördüncü golünü attı" ifadeleri kullanıldı.

'EDİN DZEKO TÜRKİYE'DE PARLIYOR'

Bosna Hersek'in Faktor internet sitesinde 'Dzeko Türkiye'de parlıyor' başlığıyla yayınlanan haberde "Fenerbahçe'nin gollerinden biri Bosna Hersek'in milli yıldızından geldi. Tecrübeli futbolcunun Roma'da aynı soyunma odasını paylaştığı Cengiz Ünder'in mükemmel isabetli asistine harika bir kafa vuruşu yaptı" satırlarına yer verildi.