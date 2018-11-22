banner999
Bahçeli Erdoğan görüşmesinin ardından AKP'den ilk açıklama
Bahçeli Erdoğan görüşmesinin ardından AKP'den ilk açıklama
Stokçular köşeye sıkıştı
Stokçular köşeye sıkıştı
Türkiye- Azerbaycan- Gürcistan işbirliği
Türkiye- Azerbaycan- Gürcistan işbirliği
AİHM'in Demirtaş kararına Ceyhan Mumcu'dan açıklama
AİHM'in Demirtaş kararına Ceyhan Mumcu'dan açıklama

Avrupa'da Türk derbisi

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Darüşşafaka Tekfen ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

Avrupa'da Türk derbisi

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Türk takımları Darüşşafaka Tekfen ile Anadolu Efeskarşılaşacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak ve beIN Sports HD 4'ten naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes ligdeki son 3 maçını kazanırken, Darüşşafaka Tekfen ise son 6 maçını kaybetti.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-siyahlı ekip ise 8 karşılaşmasının sadece birini kazanabildi.

Anadolu Efes'in Avrupa'daki 630. maçı

Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 630. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 629 karşılaşmada 346 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 382. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 189 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.


Kaynak: AA
Etiketler; #derbi #avrupa #basketbol #thy avrupa ligi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.