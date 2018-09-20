UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray zaferinin ardından gözler şimdi de Kupa 2'deki temsilcilerimizde. Türkiye üç temsilci ile UEFA Avrupa Ligi arenasında olacak. Fenerbahçedeplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile karşılacak. Beşiktaş Norveç'in Sarpsborg, Akhisarspor da Rusya'nın Krasnodar takımını kendi evlerinde ağırlayacak. Üç maç da saat 19. 55'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu 12 grupta yapılacak 24 maçla başlıyor.



Türkiye üç temsilci ile Avrupa maçlarında sahaya çıkıyor.



D Grubu'nda olan Fenerbahçe ilk UEFA maçında deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile karşılacak.



22.00'da başlayacak musabakayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek.



Fenerbahçe Avrupa'da 223'üncü maçına çıkacak. Temsilcimiz deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.



Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta Norveç'in Sarpsborg takımını ağırlayacak. Siyah beyazlı ekibin karşılaşması saat 19.55'de başlayacak.



Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider tamamlayan ilk türk takımı olan siyah beyazlılar grupları nağmalup tamamlayarak bir ilke daha imza atmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda mücadele eden Kara Kartal bu yıl da iyi bir başlangıç yapmak istiyor.



Ve J Grubu'ndaki temsilcimiz Akhisarspor da kendi evinde Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşı karşıya gelecek.



Egeli temsilcimiz bu arenada ilk kez mücadele edecek.



Geçen sezon hem Ziraat Türkiye Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı kaldıran Akhisar'ın için maç düdüğü 19.55'de çalacak.



Günler öncesinden satışa çıkan maç biletleri de tükendi. Avrupa heyecanını yaşayan Yeşil-Siyahlı taraftarlar da tarihi günde takımlarını yalnız bırakmayacak.



ulusal.com.tr