banner988
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
ABD'de silahlı saldırı
ABD'de silahlı saldırı
BİK Genel Kurulu olağanüstü toplandı
BİK Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Tayinine kızarak taşkınlık yapan polis memuru tutuklandı
Tayinine kızarak taşkınlık yapan polis memuru tutuklandı

Avrupa'da Türkiye rüzgarı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray zaferinin ardından gözler şimdi de Kupa 2'deki temsilcilerimizde. Türkiye üç temsilci ile UEFA Avrupa Ligi arenasında olacak. Fenerbahçedeplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile karşılacak. Beşiktaş Norveç'in Sarpsborg, Akhisarspor da Rusya'nın Krasnodar takımını kendi evlerinde ağırlayacak. Üç maç da saat 19. 55'te başlayacak.

Avrupa'da Türkiye rüzgarı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu 12 grupta yapılacak 24 maçla başlıyor. 

Türkiye üç temsilci ile Avrupa maçlarında sahaya çıkıyor. 

D Grubu'nda olan Fenerbahçe ilk UEFA maçında deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile karşılacak. 

22.00'da başlayacak musabakayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek. 

Fenerbahçe Avrupa'da 223'üncü maçına çıkacak. Temsilcimiz deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. 

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta Norveç'in Sarpsborg takımını ağırlayacak. Siyah beyazlı ekibin karşılaşması saat 19.55'de başlayacak. 

Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider tamamlayan ilk türk takımı olan siyah beyazlılar grupları nağmalup tamamlayarak bir ilke daha imza atmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda mücadele eden Kara Kartal bu yıl da iyi bir başlangıç yapmak istiyor. 

Ve J Grubu'ndaki temsilcimiz Akhisarspor da kendi evinde Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşı karşıya gelecek.

Egeli temsilcimiz bu arenada ilk kez mücadele edecek. 

Geçen sezon hem Ziraat Türkiye Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı kaldıran Akhisar'ın için maç düdüğü 19.55'de çalacak. 

Günler öncesinden satışa çıkan maç biletleri de tükendi. Avrupa heyecanını yaşayan Yeşil-Siyahlı taraftarlar da tarihi günde takımlarını yalnız bırakmayacak. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #UEFA #futbol #Avrupa ligi #türkiye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.