Avrupa devi gözünü kararttı! Lamine Yamal için tarihi teklif yolda

Avrupa futbolunda sezonun en büyük transfer iddialarından biri yine Barcelona ve Paris Saint-Germain arasında patladı. Fransız devi PSG’nin, La Masia altyapısından yetişen genç yıldız Lamine Yamal’ı kadrosuna katmak için kararlı olduğu öne sürüldü.

Saygın Fransız gazeteci Romain Molina, YouTube’daki açıklamasında dikkat çekici bir iddia ortaya attı: “Doha’da (PSG'nin sahipleri Qatar Sports Investments), 'Onu istiyoruz' diyorlar. Doha'da onu istediklerine karar verildi, ne pahasına olursa olsun, bir gün.”

PSG’nin sahibi konumundaki Katar merkezli Qatar Sports Investments’ın, Yamal’ı uzun vadeli planlarına dahil ettiği ve her koşulda transfer etmek istediği belirtildi.

BARCELONA YAMAL’I BIRAKMAK İSTEMİYOR

Barcelona, geçmişte Lionel Messi’yi mali nedenlerle kaybetmiş ve bu ayrılığın derin etkilerini hâlâ hissetmeye devam ediyor. Kulüp yönetimi, bu kez bir başka süper yeteneğini elinden kaçırmak istemiyor.

Katalan ekibinin genç yıldızı 2031 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip. Bu da onu şu anda “transfer edilemez” konuma getiriyor. Ancak kulüp çevrelerinde, Yamal’ın gelecekte “yeni bir meydan okuma” arayışına girebileceği konuşuluyor.

Barcelona yönetimi, bu olasılığa karşı temkinli davranıyor. Çünkü PSG, 2017’de Neymar transferinde olduğu gibi, yine tarihi bir anlaşmayla masaya oturabilecek birkaç kulüpten biri olarak görülüyor.

250 MİLYON EURO’LUK DEV TEKLİF İDDİASI

Goal.com'a göre, PSG’nin Lamine Yamal için 250 milyon Euro (yaklaşık 277 milyon dolar) değerinde bir teklif hazırladığı iddia edildi. Ancak Barcelona cephesi, şu ana kadar Fransa’dan resmi bir teklif gelmediğini açıkladı. PSG yönetimi de bu haberleri yalanladı. Buna rağmen kulislerde, Fransız devinin Yamal için nabız yokladığı ve ilerleyen dönemlerde teklifini resmileştirebileceği yönünde güçlü iddialar var.

Genç yıldız, henüz 17 yaşındayken Avrupa Şampiyonluğu, La Liga şampiyonluğu, Kopa Trophy ve Golden Boy ödüllerine sahip oldu.

Ayrıca 2025 Ballon d’Or oylamasında PSG’li Ousmane Dembele’nin ardından ikinci sırayı alarak, gelecekte Altın Top’u birden fazla kez kazanması beklenen futbolcular arasına girdi.

Blaugrana başkanı Joan Laporta Yamal hakkında şunları söyledi: "Lamine bir dahi. Ona destek olmalı ve en iyi tavsiyeleri vermeliyiz ama yaşadıkları nedeniyle yaşıtlarından çok daha olgun bir çocuk. Bu şöhret onu bunaltabilir ama o bununla çok iyi başa çıkıyor. Ona iyi davranmanın yolu ona yardım etmektir. O da herkes gibi hatalar yapacaktır ve belki de çok genç olduğu için daha fazla hata yapacaktır. O kendini sevdiren bir delikanlı."