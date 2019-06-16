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Avrupa Eskrim Şampiyonası yarın başlayacak

Avrupa Eskrim Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak. Şampiyonada Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek.

Avrupa Eskrim Şampiyonası yarın başlayacak
Avrupa Eskrim Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Düsseldorf kentinde gerçekleştirilecek şampiyona 22 Haziran'da sona erecek.
Şampiyonada Türkiye adına kılıç ve flöre branşlarında 10 sporcu mücadele edecek. Kılıç kategorisinde 6, flörede ise 4 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Toplam 40 ülkeden 449 sporcunun hem bireysel hem de takım halinde mücadele edeceği organizasyon, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alma açısından büyük önem taşıyor.

Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular ve kategorileri şöyle:
Erkekler flöre: Martino Minuto, Tevfik Burak Babaoğlu ve Engin Batuhan Menküer

Kadınlar flöre: İrem Karamete
Erkekler kılıç: Enver Yıldırım ve Hakan Yıldırım
Kadınlar kılıç: Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil ve Fatma Zehra Köse
Kadınlar kılıç takım: Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil ve Fatma Zehra Köse

Kaynak: AA
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