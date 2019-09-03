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Avrupa Gençler Boks Şampiyonası yarın başlayacak

Bulgaristan'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 10 erkek ve 9 kadın sporcu temsil edecek

Avrupa Gençler Boks Şampiyonası yarın başlayacak

 Avrupa Gençler Boks Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki şampiyonada Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda 19 sporcu temsil edecek.

Türk Milli Takımı'nda yer sporcular ve sıkletleri ise şöyle:
Erkekler:
49 kilo: Metehan Adıgüzel
52 kilo: Samet Gümüş
56 kilo: Mizan Aykol
60 kilo: Utku Kürşat Özhan
64 kilo: Mehmet Aydemir
69 kilo: Duhan Topal
75 kilo: Kaan Aykutsun
81 kilo: Emir Büyükdağ
91 kilo: Abuzer Topaloğlu
+91 kilo: Uğur Aydemir

Kadınlar:
48 kilo: Kübra Nur Dırmıkçı
51 kilo: Hatice Akbaş
54 kilo: Aycan Güldağı
60 kilo: Evin Erginoğuz
64 kilo: Gizem Özer
69 kilo: Gülcan Arga
75 kilo: Sena Erdoğan
81 kilo: Elanur Sağıt
+81 kilo: Büşra Işıldır


Kaynak: AA
Etiketler; #sofya #Metehan Adıgüzel #Kübra Nur Dırmıkçı #bulgaristan #Avrupa Gençler Boks Şampiyonası
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