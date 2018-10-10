THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonda 16 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ön plana çıkıyor.

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Sırp çalıştırıcısı Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde 24. sezonuna başlayacak.



Kariyerine 1991-1992 sezonunda büyük bir zafere imza atarak başlayan Obradovic, biri Fenerbahçe'yle olmak üzere toplam 9 kez havaya kaldırdığı Avrupa'nın bir numaralı kupasını ilk kez Partizan'la elde etti.



Tecrübesiyle ligdeki diğer 15 rakibinin önünde bulunan Obradovic, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevincini 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de yaşadı.



Obradovic, ülkesinde Partizan takımıyla 1991 yılında başladığı başantrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Henüz 31 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarı elde eden Obradovic'in takımı, İstanbul'daki Dörtlü Final'in finalinde Joventut Badalona'yı 71-70 yenerek kupayı elde etti.



Tecrübeli başantrenör, Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda Dörtlü Finaller sonucunda finalde Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek zafere ulaştı.



Sırp çalıştırıcı, efsanesi haline geldiği Panathinaikos'la ise 8 kez Dörtlü Final'de yer alıp, 5 Avrupa şampiyonluğuna imza attı.



Obradovic, başarılarına Fenerbahçe'nin başında da devam etti. Fenerbahçe'yi üst üste 4 kez Dörtlü Final'e taşıyan tecrübeli başantrenör, sarı-lacivertlileri 2017'de ise Avrupa'nın zirvesine yerleştirdi.



Ayrıca deneyimli teknik adam, Panathinaikos'la 2001-2002 sezonunda itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) ilk kazanan başantrenör oldu.



Obradovic meslektaşlarına fark attı



Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe hariç diğer 15 başantrenörün şampiyonluk sayılarının toplamı, Zeljko Obradovic'in gerisinde kaldı.



Diğer 15 başantrenör toplamda 7 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanırken, bu rakam Obradovic'in 2 sayı gerisinde kaldı.



Bu sezon, ligde 9 Avrupa Ligi şampiyonluğu başarısıyla zirvede olan Obradovic'i iki kupayla Pablo Laso (Real Madrid), birer kupayla ise Xavi Pascual (Panathinaikos), Georgios Bartzokas (Khimki), Dimitris Itoudis (CSKA Moskova), David Blatt (Olympiakos) ve Svetislav Pesic (Barcelona Lassa) takip etti.



Obradovic'i Ergin Ataman izledi



Obradovic, Avrupa'nın bir numaralı kupasında 24. kez boy göstererek de diğer meslektaşlarına fark attı.



Bu organizasyonda Obradovic'in sayısına en fazla yaklaşan isim ise Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman olacak. Ataman, bu kulvarda 13. kez boy gösterecek.



23 sezonda 536 maç



Obradovic, 23 sezon mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde bugüne dek 5 ayrı takımla 536 maça çıktı.



Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid ve Panathinaikos'la bu kulvarda mücadele eden Orbadovic, 536 maçın 377'sini kazanırken 159 yenilgi aldı.



Ligin en yaşlısı Pesic, en genci Jasikevicius



THY Avrupa Ligi'nde bu sezon en yaşlı başantrenör İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı çalıştıracak Svetislav Pesic olacak.



İspanyol ekibinin 69 yaşındaki başantrenörü, 12. kez Avrupa Ligi tecrübesi yaşayacak.



Ligin en genç başantrenörü olarak ise Litvanya temsilcisi Zalgiris'in 42 yaşındaki çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius görev yapacak. Bu kulvarda 4. kez takımının başında yer alacak Jasikevicius, takımını geçen sezon Dörtlü Final'e taşıma başarısı göstermişti.



Avrupa Ligi'nin bu sezon ilk kez boy gösterecek başantrenörleri ise Darüşşafaka TEKFEN'den Ahmet Çakı ve İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria'dan Salva Maldonado olacak.



THY Avrupa Ligi'nin en başarılı Türk takımı Fenerbahçe



Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde, Türk takımları arasında tek şampiyonluk sevincini Fenerbahçe yaşadı.



THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan sarı-lacivertliler, Türk basketbol tarihine adını yazdırdı.



Bu kulvarda son dört sezondur Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe, üç kez finale çıkmayı başardı. İstanbul'da 2017'de düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanyol temsilcisi Real Madrid'i geçen sarı-lacivertliler, finalde de Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.



Anadolu Efes iki kez Dörtlü Final'de yer aldı



Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak bir başka Türk takımı Anadolu Efes, "Kupa-1"de 2 kez Dörtlü Final'e kaldı.



Lacivert-beyazlılar, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Dörtlü Final oynadı. Anadolu Efes, 2000 yılında Selanik'te düzenlenen organizasyonda 3. oldu. İstanbul temsilcisi, bir sonraki sezon, FIBA'nın düzenlediği Suprolig'de Dörtlü Final'de yer alıp yine üçüncülük kürsüsüne çıktı.



Darüşşafaka Tekfen yeniden



Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası şampiyonu olarak THY Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden Darüşşafaka Tekfen, bu organizasyonda yeniden yer alacak.



Son olarak 2016-2017 sezonunda THY Avrupa Ligi'ne katılan yeşil-siyahlılar, bir sezon aranın ardından tekrar Avrupa'nın bir numaralı kupasına dahil oldu.



Türkiye adına 14 takım



Türkiye, 1958 yılında başlayan "Kupa-1"de bugüne dek 14 takımla temsil edildi.



Türkiye'yi en fazla 28 kezle Anadolu Efes (Efes Pilsen) temsil etme hakkı kazandı. Anadolu Efes'i 16 kezle Fenerbahçe, 12 kezle de Galatasaray takip etti.



Ayrıca, Ülker 11, Eczacıbaşı 8, İstanbul Teknik Üniversitesi 5, Darüşşafaka 4, Beşiktaş 2, Karşıyaka 2, Türk Telekom, TOFAŞ, Muhafızgücü, Altınordu ve Modaspor ise birer kez Türkiye adına kupada yer aldı.



İlk maç Modaspor'un



Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda Türkiye'yi ilk temsil eden takım Modaspor oldu.



Modaspor, 1958 yılında FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Modaspor, Yugoslavya ekibi ASK Olimpija'ya iki maçta da (67-74 ve 45-86) yenilerek elenmişti.



İlk galibiyet Galatasaray'ın



"Kupa 1" de Türk takımları adına ilk galibiyetini Galatasaray elde etti.



Galatasaray, 1960-1961 sezonunda Yunan ekibi Olympiakos'u 72-41 yenerek Türkiye'ye ilk galibiyet sevincini yaşattı.



Öte yandan Fenerbahçe, 1959-1960 sezonunda yer aldığı FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu maç oynamadan hükmen galibiyetler aldı.



Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'e iki maçını da kaybetti. Böylelikle Türk takımları arasında ilk saha içi galibiyeti 1960-1961 sezonunda Galatasaray'ın oldu.