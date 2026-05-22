Avrupa minderini rakiplerine dar ettiler! 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 madalya

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Samokov kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları sona erdi. Organizasyonda mücadele eden milli sporcular, zorlu geçen müsabakaların ardından turnuvayı toplam 5 madalya ile noktaladı.

TAKIM HALİNDE AVRUPA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ GELDİ

Turnuva boyunca rakiplerine karşı üstünlük kurmaya çalışan grekoromen güreşçiler, elde ettikleri derecelerle Türkiye'yi takım sıralamasında da kürsüye taşıdı. Milli takım, sporcuların topladığı puanlar sonucunda genel klasmanda Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonada Türkiye adına İstiklal Marşı'nı dinleten ve altın madalya kazanan isimler; 62 kiloda mindere çıkan Hikmet Emre İnan ile 85 kiloda mücadele eden Kerem Uzun oldu.

Bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncülüğü elde eden milli sporcular ve mücadele ettikleri sıkletler ise şu şekilde sıralandı:

Muhammed Ali Özen (52 kilo)

Hamza Özden (68 kilo)

Orhan Eymen Taşçı (75 kilo)