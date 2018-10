Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa Sağırlar Spor Organizasyonu sıralamasında 2018 yılının zirvesinde yer aldı.

Avrupa Sağırlar Spor Organizasyonu (EDSO) açıkladığı listeye göre, Türkiye, güçlü rakiplerini geride bırakarak 49 bin 889 puanla işitme engelliler futbolunda Avrupa'nın en üst basamağındaki ülke olmayı başardı.



Sıralamada, Türkiye'nin ardından Ukrayna 42 bin 499 puanla ikinci, Rusya 42 bin 136 puanla üçüncü, Almanya 42 bin 29 puanla dördüncü, Fransa ise 36 bin 402 puanla beşinci basamakta yer aldı.



İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Metin, 2014 yılından itibaren başlayan ve 2018 yılında Avrupa sıralamasında en üst basamağa çıkış sürecini AA muhabirine anlattı.



Teknik direktör Metin, 2012 yılında kazanılan dünya şampiyonluğu sonrasında kısa bir duraklama dönemine girdiklerini belirterek, "Güzel bir sistem oluşturduk ve bu sistem üzerinden hareketle de zirveyi ele geçirdik." dedi.



2014 senesinde Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruplarını lider tamamladıklarını ancak sonrasını getiremediklerini vurgulayan Metin, "2015 Avrupa Şampiyonası ise 16 takımın katılımıyla çok güzel ve çekişmeli bir organizasyon oldu. Almanya'da Avrupa şampiyonluğunu elde ettikten sonra 2016 yılında da İtalya'da aynı başarıyı gösterdik." ifadelerini kullandı.



"Oluşturduğumuz sistemle yolumuza devam ediyoruz"



Teknik direktör Ali Metin, başarı çıtasını yukarı taşımak için durmadan çalıştıklarını dile getirerek, işitme engelliler futbolu açısından geleceğin daha da parlak olacağını vurguladı.



Samsun'un ev sahipliğinde geçen sene düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda da mutlu sona ulaştıklarını hatırlatan Metin, "Oluşturduğumuz güzel sistemle yolumuza devam ediyoruz. İşitme engelliler futbol milli takımımızın gelecek 10 yılı garanti diyebiliriz çünkü altyapıdan çok yetenekli sporcular çıkarttık. Sistemimiz içinde yer alan ligler bizim için büyük önem taşıyor. Maçlar olsun transferler olsun işitme engeliler futbolunda çok mücadeleci geçiyor. Bunun yanı sıra gelişme kaydetmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Zirveye çıkmak zor, zirvede kalmak daha zordur." diyen Metin, "İşitme engelliler futbolunda ekol ülke olma noktasındayız. Çünkü doğru çalışıyor, doğru işler yapıyor karşılığını da elde ettiğimiz başarılarla alıyoruz. Sporda dün yoktur, kazanılan her başarıdan onur duymalı ama bir an önce unutarak geleceğe bakmalıyız. Artık kura çekimlerinde ülkeler Türkiye ile aynı grupta olmak istemiyor." şeklinde konuştu.



Ali Metin, kazanılan başarılar sonrasında milli sporcuların öz güvenlerinin de yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her şeyin başında doğru sistemle çalışmak geliyor. Biz bunu yaptık, meyvelerini de topluyoruz. Özellikle altyapıya yapılan yatırımın önemini anlatmak mümkün değil. Bu çocuklar, bizim gelecekteki şampiyonluklarımızın mimarı olacak. Bu çocuklarımız, A takıma yükselene kadar uluslararası tecrübeler de kazanıyor. İşitme engelliler futbolunda ekol oluşturduk. A takım ile altyapıdaki sistem ayrı ayrı düşünülüp, birlikte yönetiliyor. Bu noktada çok etkili olduğumuzu görüyoruz."

