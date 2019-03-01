Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda ilk altın madalya geldi. Samsun'da devam eden turnuvada Türkiye, ilk altın madalyayı İtalya'yı yenen Makaralı Yay Genç Erkek Takımı ile kazandı

Hedeflerini tam 12'den vurdular.



Türkiye Makaralı Yay Genç Erkek Takımı, altın madalya elde etti.



2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na Samsun ev sahipliği yapıyor. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen turnuva İlkadım Okçuluk Salonu'nda devam ediyor.



Göksel Altıntaş, Batuhan Akçaoğlu ve Yakup Yıldız'ın oluşturduğu Makaralı Yay Genç Erkek Takımı, finalde İtalya'yı yenerek birinciliğe ulaştı.



Şampiyonada dün Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ezgi Gizem Altınçıbık'ın oluşturduğu Makaralı Yay Kadın Takımı bronz madalya kazanmıştı.



ulusal.com.tr