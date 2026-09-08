Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları ne kadar kazanacak? İşte oyuncu başına düşen ödül
2026 CEV Trendyol Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez zirveye çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın para ödülü netleşti.
Geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonası finalinde kaybedilen İtalya ile bu kez 2026 Avrupa Şampiyonası'nın nefes kesen finalinde karşı karşıya gelindi.
Beş sete uzayan mücadelede Türkiye maç içinde geriye düştü. Ekran başında mücadeleyi izleyen milyonlar, taktiksel bir satranç maçından çok iki voleybol devinin mental savaşına tanıklık etti.
Karşılaşmaya şampiyon gibi başlayan İtalya, oyunun ilerleyen bölümlerinde karar setinin bitmesini bekleyen ve pes etmiş bir takım görüntüsüne büründü. Sahadan 3-2 galip ayrılan Ay-yıldızlı ekip, tüm Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşatarak kupayı ülkeye getirdi.
Sportif zaferin ardından takımın elde edeceği maddi ödüller de Sabah gazetesinin haberine göre detaylandırıldı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), şampiyonluk ikramiyesi olarak Türkiye Voleybol Federasyonu'na 500 bin euro aktaracak.
Bununla birlikte şampiyon kadroda yer alan milli sporcuların her birine, devlet yönetmeliği doğrultusunda 150 cumhuriyet altını verilecek. Güncel piyasa değerleri ve altın kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre bu rakam, oyuncu başına yaklaşık 7 milyon TL'ye karşılık geliyor. Altın madalyanın getirdiği bu prestijli prim, oyuncuların sahada sergilediği performansın devlet nezdindeki karşılığını oluşturuyor.
Takımı 2023 yılından bu yana yöneten, çıtayı her sezon daha yukarı taşıyan başantrenör Daniele Santarelli de yönetmelik kapsamındaki primden payını alacak.
İtalya finalinde soyunma odasında yaptığı taktiksel hamlelerle oyunun gidişatını değiştiren ve Avrupa şampiyonluğunun mimarı olan İtalyan çalıştırıcıya, yönetmelik gereği 30 cumhuriyet altını karşılığında ödeme yapılması öngörülüyor.
Elde edilen bu zafer, Türk voleybolunun olimpik seviyedeki sürdürülebilir başarısını bir kez daha kanıtladı. Üç yıl arayla hem Milletler Ligi'nde hem de Avrupa Şampiyonası'nda duble yapma başarısı gösteren milliler, 2023'te başlayan serisini 2026'da tekrarlayarak olimpiyat biletini cebine koydu.
Olimpiyat macerasına 2012 Londra'da başlayan, ardından 2020 ve 2024 organizasyonlarında parkeye çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na bu kez daha büyük bir hedefle gidecek. Ay-yıldızlılar, koleksiyonda eksik kalan olimpiyat madalyasını kazanmak için ABD'de parkeye çıkacak.