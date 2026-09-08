Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları ne kadar kazanacak? İşte oyuncu başına düşen ödül

Elde edilen bu zafer, Türk voleybolunun olimpik seviyedeki sürdürülebilir başarısını bir kez daha kanıtladı. Üç yıl arayla hem Milletler Ligi'nde hem de Avrupa Şampiyonası'nda duble yapma başarısı gösteren milliler, 2023'te başlayan serisini 2026'da tekrarlayarak olimpiyat biletini cebine koydu.