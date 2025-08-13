Avrupa’da 100. gol sevinci: Başakşehir adını play-off’a yazdırdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz RAMS Başakşehir, Norveç ekibi Viking’i Fatih Terim Stadyumu’nda konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona ererken, ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanan turuncu-lacivertliler toplamda 4-2’lik skorla adını Konferans Ligi play-off turuna yazdırdı.

Mücadelede gol perdesi 34. dakikada açıldı. Viking hücumunda Bell’in altıpas içine gönderdiği ortayı karşılamak isteyen Onur Bulut, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve konuk ekip 1-0 öne geçti.

SELKE SKORU EŞİTLEDİ, TARİHE GEÇTİ

Başakşehir orta sahada kazandığı topla hızlı çıktı. 40. dakikada Shomurodov’un pasını iyi değerlendiren Davie Selke, düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayarak skoru 1-1’e getirdi. Bu gol, turuncu-lacivertlilerin Avrupa kupaları tarihindeki 100. golü oldu.

İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol arayışlarını sürdürse de skor değişmedi. 90 dakikaya eklenen 7 dakikalık uzatma bölümünde Viking etkili ataklar geliştirdi ancak Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer kritik kurtarışlara imza atarak rakibin öne geçmesine izin vermedi. Mücadele 1-1 tamamlandı.

ÇAĞDAŞ ATAN’DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ilk maça göre ilk 11’de 4 değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner kadroda yer almazken, Yusuf Sarı, Brnic ve Da Costa yedek kulübesine çekildi. Bu isimlerin yerine Deniz Türüç, Ömer Beyaz, Eldor Shomurodov ve Davie Selke ilk 11’de sahaya çıktı.

Başakşehir’in Viking karşısındaki ilk 11’i şöyleydi: Muhammed Şengezer – Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi – Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Beyaz, Shomurodov – Selke.

Yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Opoku, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Da Costa, Hamza Güreler, Umut Güneş, Yağız Dilek, Ebosele, Berkay Aslan ve Brnic görev bekledi.

YENİ TRANSFLER İLK KEZ İLK 11’DE

Başakşehir’in yeni transferleri Davie Selke ile Eldor Shomurodov, Viking karşılaşmasında ilk kez ilk 11’de forma giydi.

Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ve Olivier Kemen karşılaşma kadrosuna alınmadı.

MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLUYOR

Başakşehir, play-off turunda Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile Romanya ekibi Universitatea Craiova arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. İlk maçta Craiova sahasında Spartak Trnava’yı 3-0 mağlup etmişti. Play-off turu ilk karşılaşmaları 21 Ağustos’ta, rövanşları ise 28 Ağustos’ta oynanacak.