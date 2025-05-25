Avrupa’da aslanın izleri: İşte Galatasaray’ın efsane maçları

1. Galatasaray - Arsenal | UEFA Kupası Finali (2000)

Tarih: 17 Mayıs 2000

Stad: Parken Stadyumu, Kopenhag

Sonuç: 0-0 (Penaltılarla 4-1)

2000 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde oynanan UEFA Kupası finalinde, Galatasaray ile İngiliz devi Arsenal karşı karşıya geldi. 90 dakika ve uzatmalar boyunca iki takım da gol bulamayınca, nefesler tutuldu ve penaltı atışlarına geçildi.

Kaleci Taffarel’in kurtarışları ve Hagi, Ergün, Ümit Davala’nın başarılı vuruşlarıyla gelen bu zafer ile Galatasaray, UEFA Kupası’nı kazanan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.