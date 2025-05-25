Avrupa’da aslanın izleri: İşte Galatasaray’ın efsane maçları
Galatasaray, yıllar boyunca dev rakipleri karşısında aldığı unutulmaz galibiyetlerle tarihe adını yazdırdı. UEFA Kupası zaferi başta olmak üzere, Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performanslar, milyonlarca futbolseverin hafızasına kazındı. Avrupa sahnesinde unutulmaz hale gelen tarihi maçları...
1. Galatasaray - Arsenal | UEFA Kupası Finali (2000)
Tarih: 17 Mayıs 2000
Stad: Parken Stadyumu, Kopenhag
Sonuç: 0-0 (Penaltılarla 4-1)
2000 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde oynanan UEFA Kupası finalinde, Galatasaray ile İngiliz devi Arsenal karşı karşıya geldi. 90 dakika ve uzatmalar boyunca iki takım da gol bulamayınca, nefesler tutuldu ve penaltı atışlarına geçildi.
Kaleci Taffarel’in kurtarışları ve Hagi, Ergün, Ümit Davala’nın başarılı vuruşlarıyla gelen bu zafer ile Galatasaray, UEFA Kupası’nı kazanan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.
2. Galatasaray - Manchester United | Şampiyonlar Ligi (1993)
Tarih: 3 Kasım 1993
Stad: Old Trafford, Manchester
Sonuç: 0-0
Galatasaray’ın Avrupa’daki zafer yolculuğunun başlangıcı sayılan bu maç, Türk futbol tarihine “Türk Lokumu” olarak geçti. İstanbul’da oynanan ilk maçta alınan 3-3’lük beraberliğin ardından, Galatasaray rövanş için Manchester’a gitti.
Old Trafford’da 0-0 biten maçın ardından Galatasaray, deplasmanda gol avantajıyla Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandı. İngiliz basını bu sonucu "Türk Lokumu" manşetiyle duyurdu.
3. Galatasaray - AC Milan | Şampiyonlar Ligi (1999)
Tarih: 8 Aralık 1999
Stad: Ali Sami Yen Stadyumu
Sonuç: 3-2
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Milan ile Ali Sami Yen’de karşılaşan Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. Ancak ikinci yarıda sahneye çıkan Hasan Şaş ve Ümit Davala, attıkları gollerle müthiş bir geri dönüşe imza attı.
Bu galibiyetle Galatasaray, Milan gibi dev bir rakibi mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı. O gece Ali Sami Yen'de yaşanan coşku, Avrupa futbolunun hafızasına kazındı.
4. Galatasaray - Real Madrid | Şampiyonlar Ligi (2013)
Tarih: 9 Nisan 2013
Stad: Türk Telekom Arena
Sonuç: 3-2
Real Madrid’e karşı İspanya’da alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından, Türk Telekom Arena’da tarihi bir gece yaşandı. Galatasaray, Eboué’nin füze gibi golüyle perdeyi açtı. Ardından Sneijder ve Drogba’nın golleriyle skoru 3-1’e getiren sarı-kırmızılılar, Santiago Bernabéu'daki mağlubiyetin izlerini silmeye çok yaklaştı.
Son dakikalarda Real Madrid’in bulduğu gol umutları söndürse de, Galatasaray’ın gösterdiği bu performans, “Asla Pes Etme” ruhunun simgesi olarak hafızalara kazındı.
5. Galatasaray - Lazio | UEFA Kupası 4. Tur (2000)
Tarih: 2 Mart 2000
Stad: Ali Sami Yen Stadyumu
Sonuç: 1-0
UEFA Kupası yolunda Galatasaray, İtalya’nın güçlü temsilcisi Lazio ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen’deki zorlu mücadelede Galatasaray, Emre Belözoğlu’nun attığı golle 1-0 kazanarak büyük bir avantaj elde etti.
Rövanşta alınan 1-1’lik beraberlikle çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılılar, kupaya uzanan yolda önemli bir engeli daha geride bıraktı.
6. Galatasaray - Liverpool | Şampiyonlar Ligi (2006)
Tarih: 5 Aralık 2006
Stad: Ali Sami Yen Stadyumu
Sonuç: 3-2
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Liverpool’u ağırlayan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Necati Ateş ve Okan Buruk’un golleriyle İngiliz devini devirdi.
7. Galatasaray - Barcelona | Şampiyonlar Ligi (1994)
Tarih: 19 Ekim 1994
Stad: Ali Sami Yen Stadyumu
Sonuç: 2-1
Avrupa’nın en güçlü ekiplerinden Barcelona’yı ağırlayan Galatasaray, 2-1’lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Arif Erdem ve Hakan Şükür’ün golleriyle alınan bu galibiyet, Avrupa’da yankı uyandırdı.
8. Galatasaray - Borussia Dortmund | Şampiyonlar Ligi (1997)
Tarih: 22 Ekim 1997
Stad: Ali Sami Yen Stadyumu
Sonuç: 1-0
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Alman devi Borussia Dortmund’u Hakan Şükür’ün attığı golle 1-0 mağlup etti. Maç boyunca rakibine üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen’i adeta cehenneme çevirdi.