Avrupa'da kritik viraj: Dörtlü Final heyecanı başlıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final yarın Atina'da başlıyor. Galatasaray, güçlü rakibi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelirken, gözler Türk temsilcisinin Avrupa arenasında ilk şampiyonluk hedefinde olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Avrupa'da kritik viraj: Dörtlü Final heyecanı başlıyor - Resim: 1

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en kritik haftasına girildi. Dörtlü Final organizasyonu, 10-11 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan SUNEL Arena’da gerçekleşecek. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, yarı finalde İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

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Avrupa'da kritik viraj: Dörtlü Final heyecanı başlıyor - Resim: 2

Yarı final maçları 10 Mayıs Cuma günü oynanacak. Saat 18.00’de başlayacak ilk maçta Galatasaray, Tenerife ile kozlarını paylaşacak. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise ev sahibi AEK ile bir diğer İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga karşı karşıya gelecek.

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Avrupa'da kritik viraj: Dörtlü Final heyecanı başlıyor - Resim: 3

Kazanan takımlar 11 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Mağlup olanlar ise aynı gün 17.00’de üçüncülük için sahada olacak.

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Avrupa'da kritik viraj: Dörtlü Final heyecanı başlıyor - Resim: 4

GALATASARAY, TENERIFE’YE KARŞI İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Galatasaray, La Laguna Tenerife ile Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar 2 kez karşılaştı. 2020-21 sezonunda oynanan bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip, rakibine hem iç sahada (104-89) hem de deplasmanda (85-72) mağlup oldu.

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Avrupa'da kritik viraj: Dörtlü Final heyecanı başlıyor - Resim: 5

AEK İLE UNICAJA MALAGA YİNE KARŞI KARŞIYA

Dörtlü Final’in ikinci maçında karşılaşacak olan AEK ile Unicaja Malaga da daha önce bu arenada iki kez karşılaştı. 2022-23 sezonunda oynanan maçlarda İspanyol temsilcisi AEK’i 75-65 (deplasman) ve 88-66 (iç saha) skorlarıyla mağlup etmişti.

İki ekip bu kez finale yükselmek için Atina'da mücadele edecek.

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Avrupa'da kritik viraj: Dörtlü Final heyecanı başlıyor - Resim: 6

GEÇEN SEZONUN FİNALİSTLERİ YİNE SAHNEDE

Bu sezonki Dörtlü Final’de geçen yılın finalistleri de yer alıyor. 2022-23 sezonunda finalde karşılaşan Unicaja Malaga ile La Laguna Tenerife, bu yıl da kupanın güçlü adayları arasında.

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Avrupa'da kritik viraj: Dörtlü Final heyecanı başlıyor - Resim: 7

Geçen sezon finalde Tenerife’yi 80-75 mağlup eden Unicaja Malaga, tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu. İki ekip, bu sezon da iddialı kadrolarıyla göz dolduruyor.

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Avrupa'da kritik viraj: Dörtlü Final heyecanı başlıyor - Resim: 8

SADECE GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU YOK

Dörtlü Final’de mücadele eden takımlar arasında henüz şampiyonluk yaşamayan tek ekip Galatasaray. Rakibi La Laguna Tenerife’nin 2016-17 ve 2021-22 sezonlarında olmak üzere iki, ev sahibi AEK’in 2017-18 sezonunda bir, Unicaja Malaga’nın ise geçtiğimiz sezon bir şampiyonluğu bulunuyor.

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Avrupa'da kritik viraj: Dörtlü Final heyecanı başlıyor - Resim: 9

Maç Programı:

10 Mayıs Cuma
18.00 – La Laguna Tenerife (İspanya) vs. Galatasaray
21.00 – AEK (Yunanistan) vs. Unicaja Malaga (İspanya)

11 Mayıs Pazar

17.00 – Üçüncülük Maçı
20.00 – Final Maçı

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