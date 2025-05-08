Avrupa'da kritik viraj: Dörtlü Final heyecanı başlıyor

AEK İLE UNICAJA MALAGA YİNE KARŞI KARŞIYA

Dörtlü Final’in ikinci maçında karşılaşacak olan AEK ile Unicaja Malaga da daha önce bu arenada iki kez karşılaştı. 2022-23 sezonunda oynanan maçlarda İspanyol temsilcisi AEK’i 75-65 (deplasman) ve 88-66 (iç saha) skorlarıyla mağlup etmişti.

İki ekip bu kez finale yükselmek için Atina'da mücadele edecek.