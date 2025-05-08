Avrupa'da kritik viraj: Dörtlü Final heyecanı başlıyor
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final yarın Atina'da başlıyor. Galatasaray, güçlü rakibi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelirken, gözler Türk temsilcisinin Avrupa arenasında ilk şampiyonluk hedefinde olacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en kritik haftasına girildi. Dörtlü Final organizasyonu, 10-11 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan SUNEL Arena’da gerçekleşecek. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, yarı finalde İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.
Yarı final maçları 10 Mayıs Cuma günü oynanacak. Saat 18.00’de başlayacak ilk maçta Galatasaray, Tenerife ile kozlarını paylaşacak. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise ev sahibi AEK ile bir diğer İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga karşı karşıya gelecek.
Kazanan takımlar 11 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Mağlup olanlar ise aynı gün 17.00’de üçüncülük için sahada olacak.
GALATASARAY, TENERIFE’YE KARŞI İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR
Galatasaray, La Laguna Tenerife ile Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar 2 kez karşılaştı. 2020-21 sezonunda oynanan bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip, rakibine hem iç sahada (104-89) hem de deplasmanda (85-72) mağlup oldu.
AEK İLE UNICAJA MALAGA YİNE KARŞI KARŞIYA
Dörtlü Final’in ikinci maçında karşılaşacak olan AEK ile Unicaja Malaga da daha önce bu arenada iki kez karşılaştı. 2022-23 sezonunda oynanan maçlarda İspanyol temsilcisi AEK’i 75-65 (deplasman) ve 88-66 (iç saha) skorlarıyla mağlup etmişti.
İki ekip bu kez finale yükselmek için Atina'da mücadele edecek.
GEÇEN SEZONUN FİNALİSTLERİ YİNE SAHNEDE
Bu sezonki Dörtlü Final’de geçen yılın finalistleri de yer alıyor. 2022-23 sezonunda finalde karşılaşan Unicaja Malaga ile La Laguna Tenerife, bu yıl da kupanın güçlü adayları arasında.
Geçen sezon finalde Tenerife’yi 80-75 mağlup eden Unicaja Malaga, tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu. İki ekip, bu sezon da iddialı kadrolarıyla göz dolduruyor.
SADECE GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU YOK
Dörtlü Final’de mücadele eden takımlar arasında henüz şampiyonluk yaşamayan tek ekip Galatasaray. Rakibi La Laguna Tenerife’nin 2016-17 ve 2021-22 sezonlarında olmak üzere iki, ev sahibi AEK’in 2017-18 sezonunda bir, Unicaja Malaga’nın ise geçtiğimiz sezon bir şampiyonluğu bulunuyor.
Maç Programı:
10 Mayıs Cuma
18.00 – La Laguna Tenerife (İspanya) vs. Galatasaray
21.00 – AEK (Yunanistan) vs. Unicaja Malaga (İspanya)
11 Mayıs Pazar
17.00 – Üçüncülük Maçı
20.00 – Final Maçı