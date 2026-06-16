Avrupa'da kura çekiliyor! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri yarın belli oluyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan üç kulübümüzün rakipleri yarın İsviçre'de gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.
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Avrupa kupalarında ikinci eleme turunun kura çekimi 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Kura çekiminde Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak.
Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, ikinci eleme turunda mücadele edecek.
2. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak. Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise şu şekilde listelendi:
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
- Hearts
- Gornik Zabrze
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
- Ferencvaros'nun ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
- Karabağ'ın ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
- Benfica
- Viktoria Plzen
- Midtjylland
- PAOK
- Anderlecht
- Pafos
- Maccabi Tel Aviv
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
- Vllaznia'nin ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
- Panevezys
- Neftçi
- Motherwell
- Vikingur'un ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
- La Fiorita'nın ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
- DAC Dunajska Streda
- GAIS
- IFK Göteborg
- Varazdin
- Beitar Jerusalem
- Zira'nın ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
- Decic'in ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
- Dila Gori ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
- Zilina ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kaybedeni
- Vojvodina ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kaybedeni
- BATE Borisov ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
- Hapoel Tel Aviv
- Paks
- Debrecen
- Polissya Zhytomyr
- LNZ Cherkasy
- Zeleznicar Pančevo
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