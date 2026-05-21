Avrupa'da yılın futbolcusu seçilmişti! İşte Okan Buruk’un listesindeki 5 yerli futbolcu
Süper Lig’de değişen yabancı kuralı nedeniyle yerli oyuncu pazarında gaza basan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 5 Türk futbolcuyu listesine aldı.
Gelecek sezon Süper Lig’de uygulanacak olan 10+4 yabancı oyuncu kuralı, kulüplerin transfer stratejilerini kökten değiştiriyor. Özellikle Avrupa kupalarında mücadele edecek olan ve kadrosunda çok sayıda yabancı futbolcu bulunduran kulüpleri zorlaması beklenen bu kural nedeniyle Galatasaray, kadro yapılanmasını şekillendirmek için Türk oyunculara yönelik çalışmalarına hız verdi.
Yeni dönemde kaliteli Türk oyuncuların yanı sıra 23 yaş altı yabancı futbolculara sahip takımların önemli bir avantaj elde edecek olması, sarı-kırmızılı yönetimi yerli pazarına yöneltti.
Yabancı yıldızların yanı sıra yerli kalitesini de artırmayı hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmek istediği isimler netleşmeye başladı.
DANİMARKA VE ALMANYA'DAN İKİ GENÇ YILDIZ RADARDA
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, sarı-kırmızılı ekibin geniş listesinde Avrupa'da top koşturan iki genç yetenek ön plana çıkıyor.
Galatasaray, Danimarka’da harika bir sezon geçiren ve ligde yılın futbolcusu seçilmeyi başaran Aral Şimşir ile yakından ilgileniyor.
Yönetimin scout ekibiyle birlikte takibe aldığı bir diğer isim ise Almanya'da Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki 10 numara Can Uzun oldu.
Ancak geleceğin büyük yetenekleri arasında gösterilen genç yıldız Can Uzun'un yüksek bonservis bedelinin bu transfer sürecinde kulüp için ciddi bir sorun yaratabileceği belirtiliyor.
SÜPER LİG'DEN ÜÇ İSİM LİSTEYE DAHİL EDİLDİ
Sarı-kırmızılılar sadece Avrupa'daki gurbetçi oyuncularla sınırlı kalmayıp, Süper Lig'de performansıyla dikkat çeken yerli isimleri de gündemine aldı.
Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı, Okan Buruk'un radarındaki yerli futbolcular arasında yer alıyor.
Hücum hattını bu isimlerle güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'ın savunma için düşündüğü isim de belli oldu. Alanyaspor’un 22 yaşındaki başarılı sol stoperi Ümit Akdağ’ın, savunma rotasyonunu rahatlatmak adına sarı-kırmızılıların transfer listesindeki yerini koruduğu aktarıldı.