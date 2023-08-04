Avrupa'daki temsilcilerimizin 3.ön eleme turu rakipleri belli oldu!

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu maçları sona erdi. Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 4'ünde tur atlamasıyla birlikte 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu.

AVRUPA'DAKİ TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda heyecan geride kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor rakiplerini eleyerek üst tura yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu.

GALATASARAY'IN RAKİBİ OLIMPIJA

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris Vilnius'u 3. ön eleme turunda eledi. Sarı-kırmızılılar ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibini, İstanbul'da 1-0'lık skorla geçti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Galatasaray, Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşti.

BEŞİKTAŞ, NEFTÇİ BAKÜ İLE EŞLEŞTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana'yı ilk maçta 3-1'lik skorla mağlup etmesinin ardından deplasmanda da 2-0'la geçti. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu aşamasında Azerbaycan takımı olan Neftçi Bakü'nün rakibi oldu.

ADANA DEMİRSPOR, OSIJEK'LE OYNAYACAK

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Cluj ile ilk maçta 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, ikinci mücadeleyi 2-1'lik skorla galip tamamladı. Mavi Şimşekler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda NK Osijek'le eşleşti.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ MARİBOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk maçta rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti. İkinci müsabakayı da 4-0 kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu biletini aldı. Fenerbahçe'nin rakibi Sloven temsilcisi NK Maribor oldu.