Avrupa'nın en iyi okçuları Türkiye'ye geliyor! Samsun’da salon Avrupa Şampiyonası düzenlenecek

Avrupa'nın en yetenekli okçuları, 2025 Salon Avrupa Şampiyonası için Türkiye'ye geliyor. Samsun'da yapılacak bu prestijli organizasyon, Türk okçuluğunu dünyaya tanıtma fırsatını sunacak. 17-23 Şubat tarihlerinde, okçuluğun zirve isimlerinin buluşacağı yarışma öncesi Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu önemli açıklamalarda bulundu.

SAMSUN'DA OKÇULUĞUN ZİRVESİ: 25 ÜLKEDEN 300 SPORCU

Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek. Bu organizasyonda klasik, makaralı yay ve barebow (yalın yay) kategorilerinde büyükler ve 21 yaş altı sporcular mücadele edecek. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı şampiyonada, Avrupa'nın en iyi okçuları ve en yetenekli sporcuları bir araya gelecek. Topaloğlu, "Bu yılki Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası Türkiye'mizde, Samsun'da olacak. Organizasyona 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcuyu bekliyoruz. Bunlar, Avrupa'nın en iyi sporcuları, en iyi durumda olan sporcuları. Tabii ki bizim sporcularımız da iddialı. 2025 yılının ilk büyük yarışması olacak." dedi.

YENİ KATEGORİLERLE ARTAN KATILIM

Federasyon Başkanı Abdullah Topaloğlu, bu yılki şampiyonaya katılacak milli takım kadrosunun güçlü olduğunu belirtti. "Bu yarışmaya 36 sporcuyla katılacağız. Bir yenilik var, barebow diye adlandırdığımız yalın yayla yapılan ayrı bir kategori eklendi. O nedenle sporcularımızın sayısı da arttı. Ümit ediyorum ki burada milli takımlarımız iyi sonuçlar, madalyalar alacak. Birçok kategoride madalya beklentimiz var. Önemli olan Türkiye'yi, Samsun'u tanıtmak, tüm Avrupa'da Türk okçuluğunun hangi seviyelere geldiğini göstermek. Niyetimiz, Türkiye'nin okçulukta Avrupa'da söz sahibi bir ülke olduğunu hatırlatmak, vurgulamak. Sporcularımıza başarılar diliyoruz." şeklinde konuşan Topaloğlu, şampiyonada Türkiye'nin önemli başarılar elde etmesini beklediklerini ifade etti.

SAMSUN'DAKİ OKÇULUK TESİSİ DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

Topaloğlu, Samsun'daki okçuluk tesisinin önemine de değindi. "Samsun'daki salonumuz, yine Antalya'daki açık hava sahamız gibi dünyada okçuluğa münhasır ilk salon. Sadece okçuluk yapılan, okçuluk antrenmanlarında, çalışmalarında kullanılan, okçuluğa münhasır bir salon olması dolayısıyla gerçekten dünyada çok önemli bir yer tutuyor. Burada yıl boyunca süren okçuluk etkinliklerimiz var. Gerek Samsunlu okçuların, gerekse olimpik hazırlık merkezlerindeki sporcularımızın çalıştığı, zaman zaman milli takımlarımızın kamplarında kullandığı gerçekten yüz akı bir salonumuz. Bununla da iftihar ediyoruz." diye ekledi.

HEDEF 2028 OLİMPİYATLARI

2024 ve 2020 Olimpiyatları'nda elde edilen madalyalarla büyük başarılar kazanan Türk okçuluğu, 2028 Olimpiyatları’na hazırlık sürecinde de hızlı bir şekilde ilerliyor. Topaloğlu, "Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası, 2028 Olimpiyatları yolunda ilk yarışma diyebiliriz. Yani olimpik sezonun açılışı. Ondan sonra birbirini takip eden birçok yarışma olacak. Bu yarışmalarda sporcularımız, 2028'e hazırlanırken formlarını bulacak. Biz de eksiklerimizi görüp tamamlayacağız ve en iyi kadroyla 2028'e hazırlanacağız. Türk okçuluğu iyi yolda, çok daha iyi işler yapacak. Çünkü sporcularımız, gençlerimiz, hocalarımız gerçekten son derece kaliteli ve işlerini iyi yapan arkadaşlarımız. Biz de onlarla övünüyoruz. Onların çalışmalarına olanak sağlıyoruz, destekliyoruz. Bir ay sonra da açık hava milli takımımızın, olimpik mili takımımızın seçmesi olacak. Ondan sonra da yolumuza tüm hızla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜRK OKÇULUĞU DÜNYA ARENASINDA

Türk okçuluğunun son yıllarda gösterdiği başarılar, uluslararası arenada adından söz ettiriyor. 2024 Dünya Okçuluk Ödülleri'nde yılın kadın para okçusu Öznur Cüre Girdi ve yılın antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, büyük takdir topladı. Topaloğlu, "Ülkemiz için gerçekten çok büyük bir başarı. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Onun yurt dışındaki çalışmalarını da destekliyoruz. Şu an Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen, 60 üst düzey antrenörün katıldığı bir seminerde ders veriyor. Bu, bizim açımızdan, Türk sporu açısından çok önemli. Bir Türk'ün, yurt dışında başka ülkelerde ders vermeye gidiyor olması bizi hakikaten gerçekten çok sevindiren, mutlu eden bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve kategorileri şöyle:

Klasik yay büyük erkekler: Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muahmmed Abdullah Yıldırmış

Klasik yay büyük kadınlar: Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Gizem Özkan

Klasik yay 21 yaş altı erkekler: Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir, Kutay Tek

Klasik yay 21 yaş altı kadınlar: Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat, Melissa Ahmed

Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Ahmet Can Yolaç

Makaralı yay kadınlar: Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer

Makaralı yay 21 yaş altı erkekler: Yağız Sezgin, Eren Kırca, Batuhan Levent Sağlam

Makaralı yay 21 yaş altı kadınlar: Begüm Yuva, Hatice Efdal Köse, Selin Çakır

Barebow erkekler: Furkan Oruç, Emre Dinçel, Hüseyin Ferhat Kemaloğlu

Barebow kadınlar: Rümeysa Uysal, Emel Ateş, Gülfidan Yüksel Aydın

Barebow 21 yaş altı erkekler: Yunus Dursun, Ufuk Genç, Efe Kızılkaya

Barebow 21 yaş altı kadınlar: Dilara Ecem Deniz, Sündüs Sude Tak, Melisa Sağdaş