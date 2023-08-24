Avrupa'nın futbolcu fabrikası Fenerbahçe!

Fenerbahçe, başarılı scouting transferleri ve oyuncuları geliştirip parlatmasıyla Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.İşte Fenerbahçe'nin yakın zamanda yaptığı yüksek satışlı transferler...

Avrupa'nın futbolcu fabrikası Fenerbahçe!
Avrupa'nın futbolcu fabrikası Fenerbahçe!
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

2020 yılında Vedat Muriqi'i 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya veren sarı-lacivertli kulüp, Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro, Kim Min-Jae'yi de 18.5 milyon Euro'ya Napoli'ye gönderdi.

Simon Kjaer, 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla, Attila Szalai ise 12.3 milyon Euro bedelle Hoffenheim'ın yolunu tuttu.

FERDİ VE İSMAİL'E DE TEKLİFLER VAR

Arda Güler'in 20 milyon Euro bonservisle Real Madrid'e transfer olması büyük yankı uyandırırken Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı 7 milyon Euro'ya Manchester United'a göndererek bir kez daha şapkadan tavşan çıkardı.

Toplamda 102.5 milyon Euro'yu kasasına koyan Kanarya, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için de teklifler alıyor. Ferdi'yle Ajax ve Napoli, İsmail'le Bayer Leverkusen ciddi bir şekilde ilgileniyor.

İşte Manchester United'ın Altay için ödeyeceği bonservis bedeli!İşte Manchester United'ın Altay için ödeyeceği bonservis bedeli!Spor
# fenerbahçe
Çok Okunanlar
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Wagner lideri Prigojin öldü mü?
Wagner lideri Prigojin öldü mü?
Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre son dakika depremleri...
Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre son dakika depremleri...
Öne Çıkanlar "Türk Milleti Devrimden Korkarsa Aç Kalır!" | Dr. Doğu Perinçek'ten Devrim Açıklaması! "Türk Milleti Devrimden Korkarsa Aç Kalır!" | Dr. Doğu Perinçek'ten Devrim Açıklaması! 2023 Güncel şikayet hatları! 2023 Güncel şikayet hatları!