Avrupa’nın gözü İstanbul’da! UEFA Avrupa Ligi şampiyonu yarın belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu şampiyonu, yarın akşam İstanbul'da oynanacak Aston Villa - Freiburg mücadelesiyle belli olacak.
İngiltere temsilcisi Aston Villa ile Alman ekibi Freiburg, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının finalinde yarın saat 22.00'de İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Park'ta oynanacak müsabaka, her iki takımın da UEFA Avrupa Ligi tarihindeki ilk şampiyonluk mücadelesine sahne olacak.
KADER MAÇININ HAKEM KADROSU AÇIKLANDI
Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Final mücadelesinde Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Jerome Brisard'ın video yardımcı hakem (VAR) olarak görev alacağı maçın dördüncü hakemliğini ise İspanyol Alejandro Hernandez üstlenecek.
Hem Aston Villa hem de Freiburg, kulüp tarihlerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi finali heyecanı yaşıyor. Birmingham ekibi Aston Villa, geçmişte Avrupa sahnesinde önemli zaferler elde etmişti.
İngiliz temsilcisi, 1981-82 sezonunda Hollanda'nın Rotterdam kentinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Bayern Münih'i Peter Withe'nin golüyle 1-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atmıştı. Kulüp, aynı yıl UEFA Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-1 üstünlük sağlayarak müzesine ikinci Avrupa kupasını götürmüştü.
Alman temsilcisi Freiburg ise kulüp tarihi boyunca Avrupa kupalarında ilk kez bir final maçına çıkacak.
Aston Villa'nın 54 yaşındaki İspanyol teknik direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce elde ettiği 4 şampiyonlukla turnuvaya damga vuran isimlerin başında geliyor. Organizasyonda 5 kez final oynayan deneyimli çalıştırıcı; Sevilla ile 2014, 2015 ve 2016'da, Villarreal ile de 2021'de kupayı kazanırken, 2019 yılında Arsenal'in başındayken finalde kaybetti.
Emery, yarınki karşılaşmayı kazanarak elinde bulundurduğu "kupayı en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.
Freiburg'un 41 yaşındaki teknik direktörü Julian Schuster ise kariyerinin ilk finalinde takımına şampiyonluk kazandırmak için saha kenarında olacak.