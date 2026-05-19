Avrupa’nın gözü İstanbul’da! UEFA Avrupa Ligi şampiyonu yarın belli oluyor

Aston Villa'nın 54 yaşındaki İspanyol teknik direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce elde ettiği 4 şampiyonlukla turnuvaya damga vuran isimlerin başında geliyor. Organizasyonda 5 kez final oynayan deneyimli çalıştırıcı; Sevilla ile 2014, 2015 ve 2016'da, Villarreal ile de 2021'de kupayı kazanırken, 2019 yılında Arsenal'in başındayken finalde kaybetti.