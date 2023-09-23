Avrupa'ya Fenerbahçe damgası 11'de 11!

Sezona Dzeko, Tadic, Frey, Szymanski ve Cengiz Ünder gibi flaş transferlerle başlayan Sarı-Lacivertliler oynadığı 11 resmi maçı da kazanmayı başardı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 7 maçtan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe son dönemde Avrupa kupalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, Avrupa'da oynadığı son 21 maçta 15 galibiyet alırken sadece 2 kez sahadan yenik ayrıldı.

AVRUPA'YA FENERBAHÇE DAMGASI 11'DE 11!

Bu süreçte oynadığı 4 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, 21 maçta 49 gol atarken kalesinde 15 gol gördü. Sarı-Lacivertliler yüzde 71 galibiyet yüzdesi yakaladı. Kadrosunu önemli yıldızlarla takviye eden Fenerbahçe gerek Süper Lig gerekse Konferans Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Avrupa kupalarında son 21 maçın 15'ini kazanan Kanarya, galibiyet-mağlubiyet sayılarını 103'te eşitledi. Sarı-Lacivertliler, 55 maçı da berabere bitirdi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLK 10'DA

Opta, UEFA Konferans Ligi'nde kupayı kazanma ihtimali en yüksek takımları açıkladı. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe de listede yerini aldı. Listenin ilk sırasında Galatasaray'dan Zaniolo'yu transfer eden Premier Lig ekibi Aston Villa yer aldı.

İkinci sırada ise temsilcimiz Fenerbahçe bulunuyor. Avrupa'da bu sezon 7 maçtan da galip ayrılan Sarı-Lacivertliler kupanın en büyük favorilerinden biri. 7. sırada ise Beşiktaş var.

Gruptaki ilk maçında Club Brugge ile berabere kalan Kara Kartal, en güçlü 7. aday olarak gösterildi. Siyah-Beyazlılar'ın grubunda yer alan Belçika ekibi Club Brugge.

FRED VE MERT HAFTANIN 11'İNDE

UEFA Konferans Ligi'nde ilk haftanın sona ermesiyle haftanın 11'i de belli oldu. Fenerbahçe'den Fred ve Beşiktaş'tan Mert Günok haftanın kadrosunda kendine yer buldu. Fred, Nordsjaelland'a karşı 2 asist yaparak sahanın yıldızı oldu. Tecrübeli kaleci Mert Günok ise Club Brugge'a karşı 8 kurtarışla maça damga vurmuş ve 1 puanın mimarlarından olmuştu.