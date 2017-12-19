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Aybaba: Beşiktaş'tan puan alarak ilk yarıyı bitirmek istiyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba, "Medipol Başakşehir maçındaki gibi disiplinli, belirli bir alanı daraltarak ve rakibin çok iyi yaptığı şeyleri yaptırmayarak, puan alarak veya maçı kazanarak ilk yarıyı bitirmek istiyoruz." dedi.

Aybaba: Beşiktaş'tan puan alarak ilk yarıyı bitirmek istiyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmadan puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son 6 haftada yoğun bir maç trafiğine girdiklerini söyledi.

Zor maçlar oynadıklarını ifade eden ve sezonun ilk yarısında son maçı Beşiktaş ile yapacaklarını hatırlatan Aybaba, "Beşiktaş'ı biliyorsunuz söylemeye gerek yok, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Başarıları var, iyi oynadığı maçları var, ligde biraz geride kalmış gibi gözüküyor ama son Osmanlıspor maçı bunun da olmadığını gösterdi." dedi.

"Bu maçta mutlaka oyun kalitesini ortaya koymak istiyoruz"
Takımının da iyi olduğunu vurgulayan Aybaba, "Küçük hatalarımız ve sıkıntılarımız var, onları da gidereceğiz. Bu maçta mutlaka oyun kalitesini ortaya koymak istiyoruz. Aynı Medipol Başakşehir maçındaki gibi disiplinli, belirli bir alanı daraltarak ve rakibin çok iyi yaptığı şeyleri yaptırmayarak, puan alarak veya maçı kazanarak ilk yarıyı bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Aybaba, ligin ilk yarısının sona ermesinin ardından bazı oyuncularla yollarını ayıracaklarını, kulübün imkanları doğrultusunda transferler yapacaklarını ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #sivasspor
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