Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2018 Dünya Şampiyonası'nda toplam madalya sıralamasında dördüncü olduklarını belirtti.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Musa Aydın, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonu başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, "Kadın sporcularımız ilk defa bir Dünya Şampiyonası'ndan 3 madalya ile dönerken, takım olarak da ilk kez 9 madalya kazandık. Grekoromen stilde dünya üçüncüsü olduk. Toplam madalya sıralamasında ise dördüncü olduk." ifadelerini kullandı.



Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Soner Demirtaş'ın şampiyonada madalya kazanamamasına da değinen Musa Aydın, şu görüşlerini aktardı:

"Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Soner Demirtaş madalya alabilecek sporcularımızdı. Ama maalesef hakem hataları bu sporcularımızın madalya almasını engelledi. Bu sporcularımız da madalya alsa, hem madalya sıralamasında ilk sırada yer alır hem de kırılması güç bir rekorun altına imza atardık. Her şeye rağmen şu bir gerçek ki göreve geldiğimiz günden beri madalya sayımızı artırıyoruz. Bunu da sistemli çalışmalarımız sayesinde yapıyoruz. Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Soner Demirtaş gibi isimlerin madalya alamamasına rağmen, Dünya Şampiyonası'ndan tarih yazarak dönüyorsak, bu Türk güreşinin iyi yolda olduğunun göstergesidir."



Dünya Şampiyonası'ndan dersler çıkarmaları gerektiğinin de altını çizen Aydın, "Olimpiyatlara 2 sene kala bu yolda neler yapmamız gerektiği konusunda bizlere ışık tuttu. Bugünden itibaren Dünya Şampiyonası'nın değerlendirmesini yapıp, çalışmalarımızı o yönde hızlandıracağız." şeklinde görüş belirtti.



Organizasyonda toplam madalya sıralamasında Rusya 13, ABD 11 ve Japonya ise 10 madalya ile ilk 3 sırada yer aldı.