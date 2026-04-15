Aykut Kocaman: "Fenerbahçe, önümüzdeki 20 yıla damga vuracak"
Fenerbahçe camiasının efsanelerinden teknik direktör Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün geleceğine dair stratejik ve iddialı bir öngörüde bulundu
Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözülmesine beş hafta kala, Fenerbahçe’nin tüm maçlarını kazanması halinde zirveye ulaşacağı matematiksel kesinlik, kulüp efsanesi Aykut Kocaman tarafından çarpıcı bir projeksiyonla değerlendirildi.
"MEVCUT DÖNEM BİTECEK, FENERBAHÇE ÇAĞI BAŞLAYACAK"
Yaşanan kurak dönemin yerini bir ambargoya bırakacağını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Bu dönem bitecek ve Fenerbahçe'nin dönemi başlayacak. Önümüzdeki 20 yıl, şu anın tam tersi, Fenerbahçe'nin dönemi olacak." ifadelerini kullanarak iddialı bir jeopolitik futbol okuması yaptı.
AYKUT KOCAMAN'DAN GENÇ KUŞAĞA NOT: "BU BÜYÜKLÜK KOLAY ELDE EDİLMEDİ"
Kocaman, açıklamalarında özellikle genç taraftarlara seslenerek, bu öngörüsünün tarihsel bir not olarak kaydedilmesi gerektiğini belirtti. Fenerbahçe’nin tarihsel derinliğine ve yapısal büyüklüğüne atıfta bulunan Kocaman, "Yaşı genç olanlar bir yere yazsın, inşallah yaşarsak biz de göreceğiz. Çünkü bu büyüklük kolay elde edilmedi." diyerek, kulübün gelecekteki tahakkümünün tesadüfi değil, tarihsel bir zorunluluk olacağını ima etti.
AYKUT KOCAMAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR
AVRUPA’DA TARİHİ ZİRVE (2012-13)
Fenerbahçe’yi UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale taşıyarak kulüp tarihinin en başarılı Avrupa serüvenine imza attı.
Benfica karşısında finalin kapısından dönülen o süreç, Türk futbolunun uluslararası arenadaki en organize performanslarından biri olarak kayda geçti.
29 YILLIK HASRETİN SONU (2011-2012)
Fenerbahçe’nin üzerinde bir yük haline gelen 29 yıllık Türkiye Kupası hasretine 2012 yılında son verdi. Ertesi yıl kupayı üst üste ikinci kez kazandı.
ÇİFTE ŞAMPİYONLUK GURURU
Türk futbol tarihinde aynı kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan nadir isimlerden biri oldu. 2010-11 sezonunda elde edilen şampiyonluk, ligin ikinci yarısındaki 17’de 16’lık tarihi seriyle perçinlendi.
İÇ SAHA DOKUNULMAZLIĞI
Kadıköy’ü rakipler için aşılmaz bir kale haline getiren Kocaman, Fenerbahçe’nin başında iç sahada 47 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak kırılması güç bir rekora imza attı.
EN ZOR ŞARTLARDA YARIŞMA İRADESİ
Aykut Kocaman’ın teknik direktörlük karakterini en iyi yansıtan dönemlerden biri de 2017-18 sezonu oldu. Kulüp içindeki ve dışındaki yoğun kulüp siyasetine bağlı baskılara, tribünlerdeki kaotik atmosfere rağmen; Kocaman, Fenerbahçe’yi ligin son haftasına kadar şampiyonluk yarışının içinde tutmayı başardı.
Konyaspor’u tarihinde ilk kez Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıdı (2017)
LİG ÜÇÜNCÜLÜĞÜ VE AVRUPA SERÜVENİ (2015-16)
Yeşil-beyazlı ekibi Süper Lig tarihinde ilk kez üçüncü yaparak doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarına taşıdı. Bu başarı, Anadolu kulüplerinin yapısal dönüşümü için bir referans noktası oldu.
İSTİKRAR VE SİSTEM
Konyaspor, Kocaman yönetiminde "yenilmesi en zor" takımlardan biri haline gelerek, savunma disiplini ve taktik sadakatle dev bütçeli ekiplere karşı saha içi üstünlük kurdu.
LİDERLİK VE KENETLENME
2011'de Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin cezaevinde olduğu, kulübün her türlü mali ve psikolojik kuşatma altında kaldığı bir dönemde; takımın dağılmasını engelleyen yegâne isim oldu. Niang, Lugano ve Andre Santos gibi yıldızların ayrılmasına rağmen, mevcut kadroyu şampiyonluk potasında tuttu.