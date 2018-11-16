Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getirdiğini duyurdu.



İmza töreni 19 Kasım Pazartesi gerçekleştirilecek.



Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.



​Atiker Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Atiker Konyaspor’umuz, camiamıza tarihi başarılar yaşatan teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Taraflar arasında bu akşam gerçekleşen görüşme sonrasında tüm konularda anlaşma sağlanmıştır.

Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman pazartesi günü kulübümüzün organize edeceği imza töreninde resmi sözleşmeyi imzalayacaktır.

Sözleşmenin detayları imza töreninde spor kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna Duyurulur…