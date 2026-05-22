Aykut Kocaman kolları sıvadı: Kadro raporu ve takviye yapılacak bölgeler belirlendi

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için geri sayım sürerken, başkanlık yarışı ve yeni sezon planlamaları da hız kazandı. Sarı-lacivertli kulüpte Aziz Yıldırım ve Ali Koç döneminde eski yönetici Hakan Safi, başkanlık için mücadele edecek.

Gelecek sezon takımı yerli bir teknik direktöre emanet etmek isteyen başkan adayı Aziz Yıldırım'ın bir numaralı tercihi ise Aykut Kocaman oldu. Seçilmesi halinde takımın başına geçmesi beklenen tecrübeli teknik adam, mevcut kadro ve yeni sezon yapılanması üzerindeki çalışmalarına erkenden başladı.

KADRO RAPORU ŞEKİLLENDİ: ORTA SAHAYA TAM NOT

Deneyimli teknik direktör Aykut Kocaman'ın, Fenerbahçe'nin mevcut takım yapısının olumlu ve olumsuz yönlerini içeren detaylı bir rapor hazırladığı öğrenildi. Takımın mevcut durumu hakkında yoğun mesai harcayan 61 yaşındaki çalıştırıcının, özellikle orta saha kurgusundan memnun olduğu belirtildi.

Kocaman'ın; Kante, Guendouzi, İsmail ve Asensio'nun yer aldığı orta saha hattına tam not verdiği bildirildi. Tecrübeli teknik adamın, bu bölgedeki güce övgüde bulunurken eksik bölgeleri de raporuna eklediği ve yeni sezon için en az 2 forvet transferine ihtiyaç duyulduğunu vurguladığı kaydedildi.

TEKNİK HEYETE TANIDIK YÜZLER: ÜÇ EFSANE GERİ DÖNÜYOR

Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olan Aykut Kocaman'ın, göreve gelmesi durumunda Samandıra'da birlikte çalışacağı teknik ekip de büyük ölçüde netleşti. Deneyimli çalıştırıcı, bir dönem sarı-lacivertli formayı terletmiş ve kulübün unutulmazları arasına girmiş 3 önemli ismi ekibine katmaya hazırlanıyor.

Kocaman'ın teknik heyet listesinde öne çıkan isimler ve son durumları şu şekilde:

Volkan Demirel: Samandıra tesislerinde idari ve teknik yapının içinde mutlaka yer alması isteniyor. Demirel'in üstleneceği resmi görev teknik heyetle yapılacak son görüşmelerle netleşecek olsa da, Aykut Kocaman'ın birinci yardımcısı olma ihtimali son derece yüksek görülüyor.

Pierre Webo: Daha önce Başakşehir'de yardımcı antrenörlük deneyimi yaşayan kulübün eski golcüsü Webo'nun, Aykut Kocaman'la yeniden bir arada çalışmaya oldukça sıcak baktığı ifade ediliyor.

Selçuk Şahin: Sarı-lacivertli ekibin eski kaptanlarından Selçuk Şahin'in de yeni dönemde Aykut Kocaman'ın teknik ekibinde yer almayı ve bu projeye dahil olmayı çok istediği vurgulanıyor.