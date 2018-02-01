Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, Akın Çorap Giresunspor maçının ardından "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Akın Çorap Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı sonrası "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Kocaman'ın, Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verdi.



Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica da takımının Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı kupa maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle yine tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.